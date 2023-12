Primarul care deține sute de mii de metri pătrați în comuna pe care o conduce. Cine este recordmanul

În declarația de avere a lui Mircea Minea apar terenuri de sute de mii de metri pătrați pe care aceștia i-ar deține. Documentul începe chiar cu cel mai mare dintre terenuri, de 105.201 metri pătrați, intravilan în Chiajna, din care primarul spune că deține jumătate.

Alt teren în aceiași localitate de 2490 de metri pătrați care îi aparține în totalitate primarului. Încă un teren tot acolo de 1000 de metri pătrați. Ultimele două terenuri sunt dobândite prin reconstituire a dreptului de proprietate, în contextual în care Minea este primarul comunei.

De asemenea mai are un teren, cumpărat de această data, din care primarul deține jumătate, de 17.200 de metri pătrați. Cu privire la locuințe, primarul deține o casă în Chiajna, din care are jumătate, de 374 meetri pătrașo. Mai are o hală de 904 metri pătrați, tot în Chiajna și din care deține jumătate.

O alta de 1104 metri pătrați din care deține tot jumătate și care se află tot în Chiajna. ȘI încă una, tot acolo de 1064 de metri pătrați, din care are tot jumătate.

Cât a vândut din terenurile de mii de metri pătrați

La capitolul mașini și motociclete primarul are un DNEPR din 1984. Mai are un Faro Pondus din 2018. De asemenea are un Peugeot de colecție din 1932. Un autoturism LTI din 2007. O Dacie pe care a cumpărat-o în 2021. Dar și un Mercedes Sprinter pe care l-a achiziționat în 2002.

De altfel primarul a și vândut un teren pe care a luat 3996 euro. La categoria conturi, primarul are 17.827 de euro într-un cont. Are investiții 2668764 investiți în fondurile de pensii. Și mai are un cont în lei, în valoare de 319.947. Venitul salarial al primarului este de 179712 lei, în timp ce soția care e administrator la o firmă câștigă 30.528 de lei.

Interesant este că deși în declarația de avere sunt trecute aceste terenuri și immobile, DNA a pus sechestru în dosarul primarului pe 22 de terenuri și immobile. Unde sunt celelalte, nu știm, cert este că în declarația de avere din 2022, adică ultima depusă de primar, ele nu figurează.

De altfel, despre Mircea Minea s-a speculat în spațiul public faptul că ar avea legături cu clanul interlop Iordan, care ar avea ca arie de activitate comuna Chiajna.