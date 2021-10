Primarul Bacăului sancționat pentru încălcarea legii. A recunoscut totul într-un mesaj public

Primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, a confirmat că i-a fost suspendat permisul de conducere. El a precizat că s-a întâmplat deoarece și-a condus autoturismul, pe DN 2 – E 85, cu o viteză mai mare decât cea permisă de lege. Pentru a-și recupera permisul, primarul Lucian Viziteu s-a înscris pentru un nou examen, așa cum prevăd reglementările în vigoare.

„Da, am rămas temporar fără permis de conducere. Și astazi am fost la examen pentru a-l recupera. Pentru prima dată de când am permis de conducere, în urmă cu aproximativ o lună, am fost oprit pe E85 pentru depășirea vitezei. Am rămas deci pieton, ca orice cetățean român care încalcă legislația rutieră”, a transmis primarul municipiului Bacău.

Primarul municipiului Bacău a precizat că în toată această perioadă, cât i-a fost suspendat permisul de conducere, a circulat cu transportul în comun sau alături de colegii de muncă ori de prieteni, ca pasager în mașinile acestora.

„De atunci merg pe jos, cu transportul public sau în mașină alături de prieteni sau colegii de muncă. După ce am rămas fără permis, m-am înscris, așa cum cere legea, în vederea susținerii examenului. Prin urmare, astăzi ca orice om ajuns în această situație, m-am prezentat la sediul IPJ Bacău pentru a susține examenul. Nu am fost singur, ci alături de alți băcăuani aflați în aceeași situație ca și mine”, a mai arătat primarul.

Primarul Bacăului vrea să evite speculațiile politice

Lucian Viziteu a subliniat că a dorit ca aceste informații să fie transmise în spațiul public direct de la sursă, de la el. Aceasta pentru a evita speculațiile care ar fi transformat cazul într-o dispută de natură politică.

„Am vrut să aflați asta de la mine, pentru că sigur unii vor încerca să transforme acest caz în unul politic. Și nu este. Povestea e mult mai simplă: am greșit, am plătit pentru asta, mi-am învățat lecția și mergem mai departe. În rest, multă sănătate la toată lumea!”, a mai scris primarul Lucian Viziteu, într-o postare pe care a făcut-o pe Facebook.