PNL a făcut curăţenie la Vaslui. Au venit şi primele reacţie ale primarilor

Biroul Politic Județean Vaslui al PNL a decis excluderea a cinci primari din partid, acuzaţi de faptul că ar fi susţinut la europarlamentare candidații PSD și ALD. Primarul Ionuț Ghiur, le-a răspuns celor din PNL: Va rog sa nu mai vorbiți de trădători, aduceți-va aminte cum ați numit viceprimar PSD. La anul vom fi în campanie și vom vedea cine va fi câștigător.





Au fost excluşi primarii din comunele Vinderei, Perieni, Pochidia, Arsura și Gherghești.

"Rămas bun,PNL!", a scris pe social media primarul din Vinderei. În aceasta seara am aflat ca BPJ-ul PNL a retras sprijinul politic atât mie cat și altor 4 colegi.

Motivul încă nu l-am aflat dar banuiesc ca neplata cotizației este cauza. Oricum in cei trei ani de mandat nu am primit niciun sprijin din partea organizației PNL Vaslui ,nu am fost contactat niciodată de domnul presedinte Tataru . Aceasta organizație este condusă de un grup care are ca unic scop promovarea membrilor familiilor lor in diferite funcții . Nu exista dreptul la opinie și cine nu respecta directivele lor sunt imediat marginalizați și excluși. Am fost acuzat de domnul primar Boros pentru eșecul dumnealui de la alegerile Europarlamentare,ca am influențat cetatenii municipiului Barlad sa nu voteze PNL. Vreau să-i amintesc ca a avut tot sprijinul meu la alegerile locale ,dar a dezamăgit electoratul bârlădean datorită neimplicării și lipsei de viziune pentru dezvoltarea orașului . Le doresc colegilor mei din PNL mult succes in continuare și ii sfătuiesc sa nu uite ca singura datorie a noastra este către cetatenii care ne voteaza și nu către partide. De astăzi sunt un primar independent și singura mea preocupare sunt cetatenii comunei Vinderei" , a scris pe pagina personală de Facebook, primarul comunei Vinderei, Ionuț Ghiur.

Primarul din Pochidia: ”Nu mă mai regăseam în acest partid” „Nu pot decât să le mulțumesc frumos că m-au scăpat de o grijă. Mi-au luat partidul de pe cap. Și așa nu mai aveam treabă cu PNL de doi ani. Eu le-am spus încă de anul trecut că nu vreau să merg mai departe cu ei. Nu mă mai regăseam în acest partid. Nu este justificată acuzația că am făcut campanie la europarlamentare altui partid. Dovadă este ca PNL a obținut 39% din voturi la europarlamentare în comuna Pochidia, mult peste media pe județ, iar PSD, pentru care spun ei că aș fi făcut campanie, a primit 35% din opțiunile electoratului. Dar, dacă vor, de acum o să fac campanie pentru PSD, să vadă ce înseamnă”, a declarat pentru Libertatea primarul comunei Pochidia, Marius Ciocan.

Aceleaşi măsuri s-au luat şi în Dolj

Primarii PNL din nouă localități din județul Dolj au fost excluși din partid. Decizia a fost luată de Biroul Politic Județean al PNL Dolj și a avut la bază „susţinerea publică a unui alt partid politic de către cei nouă primari”, se arată într-un comunicat remis presei de organizația PNL Dolj.

Ce TRAGEDIE! De ce a murit Edith Gonzales, frumoasa actrita! Ce s-a AFLAT abia acum...

Pagina 1 din 1