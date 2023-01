Primarii, obligați de lege să curețe străzile și trouarele de zăpadă și gheață. Amenzile sunt însă foarte mici

În legislația românescă există un an act normativ, o ordonanță de guvern, care îi obligă pe primari să își deszăpeazcă localitățile. În plus, sunt prevăzute și amenzi pentru cei care nu fac asta. În plus, toate instituțiile publice sau private trebuie să curețe porțiunile de trotuar din fața acestora.

„Consiliile locale, precum şi primarii au obligaţia să asigure curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a gheţii de pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile”, se arată în Ordonanța de Urgență 21/2002.

Doar că realitatea din teren este alta, foarte multe dintre localitățile din județele Vrancea și Buzău fiind blocate de zăpada care a căzut în ultimele zile.

Străzile și trotuarele nu au fost curățate la timp, fapt ce a condus chiar și la o situație critică. Un echipaj de ambulanță nu a putut să ajungă la un pacient care avea nevoie de asistență medicală de urgență.

Primarii, obligați să își curețe localitățile

Degeaba există lege, dacă aceasta nu este cunoscută. Foarte multe comune din România nu au contracte pentru deszăpezirea străzilor, cu firmele de pe plan local.

De exemplu, OG 21 mai prevede la articolele opt și nouă că instituţiilor publice, agenţilor economici şi celorlalte persoane juridice le revin o serie de obligaţii.

”Să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale”, se arată în textul de lege.

În România, după o ninsoare abundentă, foarte multe trotuare rămân necurățate de zăpadă sau gheață, fapt ce conduce la foarte multe accidentări ale pietonilor.

Amenzile în aceste cazuri pot ajunge până la 2.500 de lei și pot fi aplicate de Poliția Română, Instituția Prefectului sau inspectorii desemnați din cadrul Consiliilor Județene.