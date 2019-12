În dimineața zilei de 10 decembrie 2019 au avut loc mai multe percheziții la domiciliul unor persoane suspectate de fapte de corupție.

Surse judiciare au precizat, pentru EVZ , că este vizat și fostul primar PSD al comunei Prundeni, județul Vâlcea, Ion Horăscu.

„În dimineața zilei de 10 decembrie 2019, polițiști din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciile Județene Anticorupție Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți și Sibiu, Direcția Generală Anticorupție pentru municipiul București și jud. Ilfov și Structura Centrală, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, efectuează 23 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și județelor Vâlcea și Argeș, respectiv la sediul unei primării și locuințele unor persoane fizice și sediile unor societăți comerciale.

Activitățile procedurale sunt realizate într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție și infracțiuni de serviciu.

La finalizarea activităților procedurale urmează a fi conduse la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea 9 persoane, fără calitate specială, în baza mandatelor de aducere emise de procuror.

Pentru realizarea acestor activități se beneficiază de sprijin de specialitate din partea Grupării Mobile de Jandarmi ,,Frații Buzești” Craiova”, se arată în comunicat.

În august 2018, procurorii au dispus trimiterea în judecată a lui Ion Horăscu și a altor persoane, suspectate de fapte de corupție.

„– HORĂSCU ION (sub control judiciar), pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită, în formă continuată, abuz în serviciu, în formă continuată, deturnare de fonduri, în formă continuată, fals intelectual, în formă continuată, uz de fals, în formă continuată şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată;

– BRĂTIANU HARALAMBIE, POPA PETRICĂ şi PETRIŞOR MIRCEA (în st are de libertate), pentru săvârş irea infracţiunilor de complicitate la abuz în serviciu şi fals material în însc r isuri su b semnătură privată, în formă c ontinuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

1. În perioada 2008 – 2010, în 4 rânduri, Horăscu Ion, în calitate de primar al comunei Prundeni, a pretins și primit de la reprezentantul unei societăţi din mun. Bucureşti, suma totală de 17.730 lei în legătură cu îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle sale de serviciu, referitor la încheierea și executarea unor contracte de achiziție la nivelul localității Prundeni.

2. În cursul anului 2012, în aceeași calitate, Horăscu Ion a pretins și primit de la administratorul unei societăţi din mun. Ploiești, suma de 12.000 lei în legătură cu îndeplinirea unor acte care intrau în îndatoririle de serviciu ale acestuia, referitor la încheierea și executarea unor contracte de achiziție la nivelul localității Prundeni, iar pentru justificarea sumei respective a încheiat, în fals, un contract de prestări servicii între societatea respectivă şi o societate pe care o administra în fapt.

3. În anul 2015, inc. Horăscu Ion, în calitate de primar al com. Prundeni, și-a îndeplinit atribuţiile de serviciu cu încălcarea dispoziţiilor legale în legătură cu încheierea și executarea unui contract încheiat cu o societate din com. Prundeni, Horăscu Ion asigurând nejustificat plata sumei totale de 40.000 lei către această societate, în baza a două facturi emise în fals de către administratorul societăţii, în condițiile în care lucrările atestate prin cele două facturi nu au fost efectiv realizate de către societate”, se menționa în comunicatul emis de Parchetul de pe lângă Tribunalului Vâlcea în anul 2018.

