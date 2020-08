Ministrul Muncii a anunțat că pensiile pe care beneficiarii le vor încasa pentru luna septembrie vor include majorarea prevăzută de Guvern.

„Pensiile mărite (România este singura ţară care face acest lucru în perioada de criză) ajung la timp!”, a tranmis Violeta Alexandru.

Potrivit rectificării bugetare, publicate în 19 august în Monitorul Oficial, punctul de pensie se va majora cu 14% de la 1 septembrie, la 1.442 de lei.

Luni dimineaţa, ministrul Muncii le-a solicitat acelor poştaşi care le spun pensionarilor că pensiile pentru septembrie vor înregistra întârzieri să nu mai transmită această informaţie, deoarece pensiile vor ajunge la timp.

„Îi rog pe poştaşii care le (mai) spun pensionarilor că nu vor primi pensiile la timp să rămână angajaţi serioşi. Am cunoscut mulţi angajaţi serioşi în Poştă. Celor care au intrat în campanie electorală sau celor care sunt obişnuiţi să nu aibă încredere le spun că #sepoate face treabă şi în administraţie sau în companiile de stat. Cu seriozitate, în fiecare zi – nu din când în când – şi cu un autentic spirit de echipă”, a spus Alexandru.

Explicațiile lui Ludovic Orban

Pe de altă parte, premierul Ludovic Orban a explicat iarăți de ce nu este posibilă majorarea pensiilor cu 40%. văd oameni politici care vorbesc ca o moară stricată că trebuie crescute cu 40%! Când ai o scădere economică pe primul semestru de 3,9 este complet nesustenabil, este o iluzie care este vândută oamenilor, pentru că nu este posibill, nu se poate asigura această creştere! Ar însemna să cheltuim la un moment dat toţi banii numai ca plătim pensii şi salarii în sectorul public! Nu se poate aşa ceva!

O economie se dezvoltă pe baza investiţiilor, pe baza… Noi în perioada asta am fost mai degrabă atenţi să susţinem economia, să aruncăm lichidităţi în economie, să acordăm măsuri de sprijin pentru companii, să susţinem angajaţi, să apărăm locurile de muncă, să ducem la o pierdere cât mai mică a numărului de locuri de muncă.

Şi am avut rezultate: iunie 2020 faţă de iunie 2019, pe baza datelor INS, salariul mediu net a crescut cu 5%. Numărul de angajați din economie la începutul crizei, am luat 1 ianuarie, numărul de angajați, să spun, din 15 august era cu 7.400 mai mare decât numărul de angajați cu contract de muncă la data de 1 ianuarie 2020, înainte de debutul crizei. Pentru că dacă economia nu funcționează, atunci nu ai de unde să suporți cheltuieli publice. Or, economia ca să funcționeze trebuie să îi dai ceea ce are nevoie economia”, a explicat Orban.