Prima reacție a lui Nea Marin după acuzațiile lansate de Daniela Crudu. „Eu am lucruri mai importante de făcut”

Fosta asistentă TV de la Antena 1, Daniela Crudu, nu a mai apărut de ceva timp pe micile ecrane. Dispariția Cruduței din lumina reflectoarelor ar avea de-a face cu Nea Marin, cel în emisiunea căruia bruneta a participat de nenumărate ori.

Astfel, se spune că Marin Barbu i-ar fi dat un pumn în față Danielei Crudu, după ce s-a luat de operațiile sale estetice. În replică, tânăra ar fi trântit cu geanta în masă. Ulterior, ea și-ar fi reziliat contractele cu trustul Intact.

Ce spune Nea Marin despre incidentul cu Daniela Crudu

Nea Marin fost chestionat în ceea ce privește acuzațiile care i se aduc. Îndrăgitul dansator a rămas șocat de ceea ce a auzit. El a mărturisit că nu a lovit niciodată un bărbat în față și, cu atât mai puțin, o femeie. De asemenea, despre plecarea brunetei din Antena 1 a spus că nu are legătură cu niciun astfel de incident.

„N-am lovit în față nici măcar un bărbat. Dar mai ales o femeie! Doamne, Dumnezeule, niciodată nu am făcut asta. Copiii ăștia nu au ce face, își fac de lucru. Ea a fost ani de zile la noi la emisiune. S-a simțit foarte bine. Dar are și ea problemele ei, a plecat din țară, e treaba ei. Eu am lucruri mai importante de făcut”, a spus Nea Mărin, potrivit Playtech.

Ce s-a întâmplat în emisiunea lui Nea Marin

Daniela Crudu susține că în ediția cu numărul 20 a show-ului de televiziune s-a petrecut un incident care a fost însă doar parțial difuzat. Ceea ce s-a văzut au fost glumele pe care gazda emisiunii l-a avut la adresa Danielei Crudu. Acesta a început să-i spună vedetei că era mai frumoasă înainte de a-și face operațiile estetice.

Ulterior, vizibil enervată de spusele lui Nea Marin, Daniela Crudu a luat niște flori dintr-o vază și i le-a aruncat în față. Celelalte vedete care se aflau atunci la masă au fost surprinse de reacția Cruduței. După acest gest, Nea Marin ar fi agresat-o pe fosta asistentă de televiziune. Cu toate acestea, scena a fost tăiată la montaj.

La scurt timp, Daniela Crudu și-a făcut bagajul și a plecat din emisiune, fără să mai țină cont de contract. Motivul invocat de cei de la emisiune, după ce vedeta a plecat, ar fi fost acela că a fost depistată cu COVID-19. Din acel moment, Cruduța nu a mai apărut în nicio emisiune de la postul de televiziune.