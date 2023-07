Cătălin Bordea, despre divorț în două cuvinte

Divorțul dintre Livia și Cătălin Bordea a fost intens mediatizat. Comediantul ar fi fost părăsit de soție, după ce aceasta și-ar fi găsit liniștea în brațele unui alt bărbat. Miercuri, 12 iulie, o altă veste legată de cei doi a apărut în presa mondenă.

Potrivit informațiilor oferite de publicația cancan.ro, comediantul și soția acestuia ar fi semnat actele de divorț în fața unui notar. La scurt timp după apariția acestei informații, a apărut și prima reacție a lui Cătălin Bordea. Comediantul neagă aceste zvonuri și susține că realitatea este alta.

Întrebat dacă a devenit un bărbat singur, comediantul a mărturisit că momentan nu s-au despărțit la notar și nu au semnat „încă” actele de divorț, așa cum s-a speculat în presă.

„Încă nu…”, a fost răspunsul scurt a lui Cătălin Bordea pentru jurnaliștii Click!.

Cătălin Bordea divorțează după mai bine de opt ani de căsnicie

Actorul de stand-up comedy și Livia formează un cuplu de aproximativ 10 ani și au decis să se căsătorească după doi ani de relație. Legătura dintre cei doi soți părea să fie una puternică, iar Cătălin Bordea povestea diverse scene amuzante cu soția sa aproape la fiecare spectacol pe care îl avea. După glume, comediantul nu uita să își dezvăluie sentimentele pe care le are față de aceasta.

Potrivit apropiaților celor doi, Livia ar fi părăsit locuința și s-ar fi mutat la o prietenă. La scurt timp după ce s-a mutat și-a șters numele de familie pe care îl poartă după căsătoria cu Bordea pe de rețelele de socializare, însă a revenit asupra deciziei și a închis contul de Instagram.

Cătălin Bordea a povestit că a trecut print-o prin mai multe momente dificile după întoarcerea de la America Express. Oboseala acumulată în timpul competiției și-a făcut simțită prezentă, însă comediantul a trebuit să fie și alături de mama sa, care are probleme de sănătate.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari.

Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătălin Bordea pentru cancan.ro.