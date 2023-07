Divorț fulger în showbizul românesc. Au semnat actele la notar

Divorțul dintre Livia și Cătălin Bordea a ținut primele pagini ale ziarelor mondene. Se pare că soția comediantului și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, în timp ce acesta se afla la America Express.

După opt ani de căsătorie, Livia și Cătălin Bordea au mers la notar și au semnat actele de divorț. Cei doi nu au devenit oameni liberi, ci acest lucru se va întâmpla în aproximativ o lună. Au la dispoziție 30 de zile în cazul în care vor să mai acorde o șansă mariajului, potrivit cancan.ro.

Cătălin Bordea, probleme pe plan personal

Comediantul nu a vrut să vorbească prea mult despre divorțul de Livia și despre ceea ce s-a petrecut între ei. În cadrul unui interviu, el a susținut că după întoarcerea din America Express s-a confruntat cu mai multe probleme personale, însă face tot posibilul să se mențină pe linia de plutire.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari.

Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătălin Bordea pentru sursa citată anterior.

Comediantul a încercat să își salveze căsnicia, însă s-a ajuns la divorț

Livia și Cătălin Bordea sunt într-o relație de aproximativ 10 ani. S-au căsătorit civil după doi ani de relație, iar în 2019 și-au jurat credință în fața lui Dumnezeu. Păreau să formeze un cuplu solid, care nu se confruntă cu probleme serioase, însă relația dintre ei s-a terminat brusc. Motivul ar fi un alt bărbat, potrivit zvonurilor apărute în spațiul public.

Apropiații comediantului susțin că acesta a încercat să își salveze căsnicia, însă lucrurile nu mergeau bine între ei înainte ca acesta să plece în America Express. Cătălin Bordea a mers și la psiholog, însă, în cele din urmă, s-a ajuns la divorț.

„Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-și salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea la America Express, însă au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin. El a fost cel care s-a opus categoric acdestei despărțiri, o iubește enorm.

A fost inclusiv la psiholog pentru a încerca să rezolve anumite lucruri la el, în interiorul lui, a progresat enorm. Pe ea o adoră, o tratează extraordinar. Dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a iubirii, care în sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt depărțiți, iar el suferă foarte mult. O face, însă, discret, cu demnitate, altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă temporar, a fost decizia ei”, a dezvăluit un apropiat al lui Cătălin Bordea.