O vedetă trece prin momente grele. „Încerc să mă țin conștient și lucid”

Comediantul Cătălin Bordea, după ce a trecut printr-un divorț, mai are de depășit şi alte probleme mult mai mari faţă de tot ceea ce i s-a întâmplat până acum.

Câștigătorul show-ului America Express a vorbit pentru prima dată, după divorțul de Livia, despre perioada dificilă prin care trece. Iar una dintre cele mai grele situații pe care o are de gestionat este legată de cea mai dragă persoană din viața sa.

O vedetă TV trece prin momente grele: „Încerc să mă țin conștient și lucid”

În ciuda altor problemele cu care se confruntă, cea mai gravă fiind starea de sănătate a mamei sale, căreia i-a recidivat cancerul. Dar, vedeta TV e conștientă de faptul că are responsabilități mari față de publicul său si că nu trebuie să se lase doborât de probleme.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități. Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă că am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat Cătălin Bordea

Cătălin Bordea îşi iubea enorm soția

Comediantul Cătălin Bordea şi soția sa, Livia, s-au cunoscut în anul 2012, iar doi ani mai târziu s-au căsătorit. Cei doi păreau să formeze unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul autohton, dar n-a fost să fie până la capăt. Cineva din anturajul actorului a declarat că Livia a părăsit căminul conjugal, iar motivul ar fi un alt bărbat.

„Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-și salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea la America Express, însă au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin. El a fost cel care s-a opus categoric acestei despărțiri, o iubește enorm.

A fost inclusiv la psiholog pentru a încerca să rezolve anumite lucruri la el, în interiorul lui, a progresat enorm. Pe ea o adoră, o tratează extraordinar. Dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a iubirii, care în sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt depărțiți, iar el suferă foarte mult. O face, însă, discret, cu demnitate, altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă temporar, a fost decizia ei”, a declarat cine din anturajul actorului pentru cancan.ro.