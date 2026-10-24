Sport

Prima înfrângere din acest sezon pentru Manchester City, scor 1-2 cu Aston Villa

Prima înfrângere din acest sezon pentru Manchester City, scor 1-2 cu Aston Villasursa: Facebook
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Aston Villa a produs una dintre marile surprize ale etapei cu numărul 8 din Premier League. Formația din Birmingham s-a impus pe teren propriu în fața celor de la Manchester City, scor 2-1, provocându-le „cetățenilor” prima înfrângere din actuala stagiune.

Prima înfrângere din acest sezon pentru Manchester City, scor 1-2 cu Aston Villa

Debutul de partidă de pe Villa Park a fost marcat de reușita rapidă a gazdelor. Nicolas Jackson a deschis scorul încă din minutul 6, punând presiune pe campioana en-titre. Echipa condusă de pe bancă de Enzo Maresca a reușit să revină în joc la începutul reprizei secunde, atunci când Erling Haaland a restabilit egalitatea în minutul 52.

Echilibrul nu a durat însă mult. În minutul 60, același Nicolas Jackson a punctat din nou pentru gazde, fructificând o pasă decisivă venită de la nou-intratul Mbaye. Partida s-a încheiat cu victoria celor de la Aston Villa, scor 2-1, consemnând primul insucces al campioanei din acest sezon.

În ciuda acestui eșec, Manchester City își păstrează fotoliul de lider în Premier League, având o zestre de 21 de puncte. De cealaltă parte, Aston Villa a urcat pe poziția a 6-a a clasamentului, acumulând 11 puncte.

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Înfrângere categorică pentru Rayo Vallecano în Spania

În etapa a 10-a din La Liga, Rayo Vallecano a primit vizita celor de la Elche, însă meciul s-a transformat într-un coșmar pentru echipa gazdă. Fără internaționalul român Andrei Rațiu pe teren, accidentat, Rayo a cedat la scor de neprezentare, 0-3.

sursa: Facebook

Partida a fost marcată de mai multe lovituri de pedeapsă dictate de centralul Miguel Sesma Espinosa. Seria golurilor a fost deschisă în minutul 23 de Federico Redondo, fiul fostului mare fotbalist Fernando Redondo, care a transformat un penalti. Oaspeții au beneficiat de o nouă lovitură de la 11 metri în minutul 36, executată cu succes de Fernando Niño.

Pe ce loc e Rayo

Gazdele au avut ocazia de a reduce din diferență tot dintr-un penalti, însă Pathe Ismael Ciss a trimis doar în bară. Tabela a fost închisă în minutul 68 de German Valera, stabilind scorul final de 0-3.

În urma acestui rezultat, Elche a depășit-o pe Rayo Vallecano în ierarhia din La Liga, urcând pe locul 12, cu 10 puncte. Echipa la care este legitimat Andrei Rațiu se poziționează pe locul 16, rămânând cu 9 puncte.

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