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Cutremur în fotbalul englez. Manchester City riscă retrogradarea din Premier League din cauza celor 115 acuzații financiare

Cutremur în fotbalul englez. Manchester City riscă retrogradarea din Premier League din cauza celor 115 acuzații financiaresursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Apele sunt tot mai tulburi pentru fosta campioană a Angliei, în ciuda parcursului excelent din plan sportiv. Potrivit lui Oliver Holt, editorul de sport al publicației britanice Daily Mail, Manchester City, acuzată de 115 încălcări ale regulamentului de fair-play financiar din Premier League, va fi retrogradată în eșalonul secund.

Sursele citate de jurnalistul britanic susțin că cel mai probabil scenariu este ca, pe lângă o amendă uriașă, „cetățenii” să primească o depunctare atât de drastică încât să le garanteze retrogradarea în Championship pentru sezonul viitor.

Cutremur în fotbalul englez. Manchester City riscă retrogradarea din Premier League din cauza celor 115 acuzații financiare

Jurnalistul britanic susține că pedeapsa nu se va limita doar la o simplă retrogradare, ci ar putea afecta echipa pe o perioadă mai lungă. „Este foarte posibil ca sancțiunea să prevadă și o altă deducere de puncte, care ar asigura rămânerea celor de la Manchester City cel puțin încă un sezon în Championship”, a adăugat acesta.

Jurnalistul menționează că forul ce guvernează campionatul din Albion vrea să anunțe sancțiunea dictată împotriva „cetățenilor” înainte de verdictul apelului pe care clubul îl va înainta, nefiind însă luată în calcul o trimitere directă în liga a patra.

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„Este puțin probabil ca City să fie exclusă din Premier League și trimisă să o ia de la capăt în League Two din sezonul viitor. O astfel de măsură ar arunca ligile profesioniste într-un haos fără precedent”, a subliniat Holt.

Manchester City

Manchester City. Sursă foto: Facebook

Parcurs perfect pe teren și acuzații grave în culise

De reținut este faptul că Manchester City conduce clasamentul din Premier League, având maximum de puncte după șapte victorii în primele șapte runde disputate.

Pe 25 septembrie, City a fost găsită vinovată pentru cele 115 capete de acuzare privind „încălcări ale regulamentului financiar al Premier League” în perioada 2009-2018, după o investigație care a durat opt ani, în care „cetățenii” au fost acuzați de încălcarea repetată și sistematică a regulilor Fair Play-ului Financiar. Cazul a stagnat la nivelul comisiilor Premier League, determinând mulți oameni să se întrebe dacă se va ajunge vreodată la un verdict.

Originea anchetei financiare din Albion

Totul a pornit de la acuzațiile formulate de Premier League, care a susținut că Manchester City nu a furnizat informații financiare corecte și complete, inclusiv în privința plăților efectuate către jucători și antrenori.

Clubul a fost acuzat, de asemenea, de încălcarea regulamentelor UEFA privind fair-play-ul financiar (FFP), precum și a regulile proprii ale campionatului din Albion referitoare la profitabilitate și sustenabilitate financiară (PSR). Manchester City a negat în permanență acuzațiile.

O eră plină de trofee sub patronat arab Din 2008, anul preluării de către Abu Dhabi United Group, și până în prezent, City a câștigat 26 de trofee: 8 Premier League, 4 FA Cup, 7 Cupe ale Ligii, o Ligă a Campionilor, o Supercupă a Europei, un Campionat Mondial al Cluburilor și 4 trofee de Community Shield.

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