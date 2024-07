Politica Prima femeie președinte. Planul democraților de a scrie istorie în SUA







În atenția tuturor este ascensiunea rapidă a vicepreședintelui Kamala Harris în fruntea listei democrate. Oficialii aleși, activiștii și agenții văd în ea o nouă șansă de a-l învinge pe Donald Trump și de a face istorie dintr-o singură lovitură. La opt ani după ce Trump a învins-o pe Hillary Clinton, Harris ar putea fi prima femeie președinte. De asemenea, ar fi și prima femeie de culoare care deține funcția supremă a națiunii.

Democrații sunt oarecum optimiști, având acum la dispoziție un peisaj pe care nu l-au avut în 2016. Harris este poziționat în mod unic pentru a energiza alegătorii în urma deciziei Curții Supreme de a anula drepturile naționale la avort. Se oferă mai multe dovezi de la urne că femeile pot câștiga în zonele de luptă. De asemenea, se ia în calcul recunoașterea faptului că Trump însuși poate fi învins .

Prima femeie președinte

„Lecțiile care încă se aplică [din 2016] sunt că oamenii trebuie să îl ia în serios pe Trump și pe susținătorii săi. Acesta este un mesaj chiar mai important decât dacă o femeie poate câștiga sau nu președinția”, a declarat Shaunna Thomas. Aceasta a co-fondat și conduce grupul pro-femei Ultraviolet. În 2016, campania uriașă a lui Clinton și aerul de instabilitate perceput i-au făcut pe democrați să se culce pe o ureche. „Cred că de data aceasta nu vom lăsa nimic pe teren”, a spus Thomas.

Acum, mulți dintre agenții și grupurile din partid care au făcut presiuni pentru ca Clinton să fie prima femeie președinte lucrează. În campanie, aceștia au împrumutat o expresie a președintelui Joe Biden.

„<Să terminăm treaba> este de fapt și pentru noi, din 2016”, a declarat Mini Timmaraju. Acesta conduce grupul pro-drepturi de avort Reproductive Freedom for All. De asemenea, a fost director pentru votul femeilor în campania lui Clinton din 2016. „Am candidat și am pierdut împotriva lui Donald Trump și am suferit o pierdere incredibilă, îngrozitoare la nivel național. Aceasta este un fel de luptă iar pentru noi” a spus Timmaraju.

O luptă pentru femei

O victorie a lui Harris în noiembrie ar însemna o muncă terminată pe care mulți dintre acești agenți au început-o cu Clinton. O muncă care se întinde și mai departe, până la Shirley Chisholm, din New York, prima femeie de culoare din Congres. Aceasta a condus propria sa candidatură istorică la președinție în 1972. „Arcul universului moral este lung, dar se apleacă spre dreptate”, a declarat reprezentanta Barbara Lee. Aceasta a lucrat cândva la alegerea lui Chisholm și care acum o susține pe Harris.

Harris însăși a indicat-o pe Chisholm drept sursă de inspirație. Aceasta a folosit chiar culori în logo-ul campaniei sale din 2020 similare cu cele din campania prezidențială a lui Chisholm. Afluxul de femei legislative în Congres în 2018, precum și femeile care au ajuns în fruntea statelor cheie, precum guvernatoarea Gretchen Whitmer din Michigan, servesc, de asemenea, drept contrapondere la argumentul „eligibilității”. Acesta a fost folosit împotriva femeilor candidate înainte, în special în alegerile primare democrate.

„Ceea ce este fundamental diferit față de 2016 și 2020. Se schimbă dinamica peste tot. Dar cred, de asemenea, că nu suntem în alegeri primare. Și aici contează atât de mult eligibilitatea. Așa că nu se pune problema cine se ridică cel mai bine pentru a-l învinge pe Trump. Pur și simplu o vom pune pe ea împotriva lui Trump. Și îmi place acest contrast”, a declarat Christina Reynolds. Aceasta este vicepreședinte senior la EMILY's List și a lucrat la campania lui Clinton din 2016.

Sexism și rasism

Harris i-a îndemnat atât pe alegători, cât și pe sceptici să nu fie „împovărați de ceea ce a fost”. Să creadă că femeile lideri pot câștiga atât timp cât alegătorii le susțin. La urma urmei, au trecut opt ani de când o femeie s-a aflat în fruntea listei democrate și a spart plafonul de sticlă. Urmările pierderii șocante a lui Clinton în 2016 s-au repercutat în alegerile primare prezidențiale democrate din 2020. Acestea s-au bazat în mare măsură pe ideea de „eligibilitate” și pe posibilitatea ca o femeie să îl poată învinge pe Trump. După ce o femeie s-a luptat să câștige după criteriul Colegiului Electoral care a contat. Harris a fost una dintre cele cinci femei care au candidat și au pierdut în acea campanie primară.

„Ai o femeie nominalizată la președinție care pierde și toată lumea spune: Oh, nu știu, poate o femeie să câștige? Câți bărbați au candidat la președinție și au pierdut și nimeni nu a spus niciodată asta?”, a declarat Abigail Spanberger, care candidează pentru funcția de guvernator. Timmaraju a precizat că, chiar și în mijlocul optimismului, „nu suntem naivi”. Aceasta s-a referit la sexismul și rasismul care încă există pentru candidații care nu sunt albi sau bărbați. „Suntem cu ochii larg deschiși” a precizat aceasta.

Două femei pe listă

Acest lucru a dus deja la unele întrebări cu privire la persoana pe care Harris ar trebui să o aleagă drept contracandidat. Să se aplece asupra istoriei cu o alegere care să îi evidențieze istoria - fie ca femeie, fie ca persoană de culoare? Sau să opteze pentru ceea ce mulți din partid încă consideră a fi alegerea „mai sigură”, un bărbat alb? În 2016, Clinton și echipa sa au luat în considerare pentru scurt timp dublarea cu două femei pe listă. În cele din urmă, Clinton l-a ales pe senatorul Tim Kaine, chiar și el s-a descris ca fiind „plictisitor”.

„A fost o situație de sus în jos. Adică, ai cere mult electoratului să aleagă două femei. Ar fi un pas uriaș. Pe de altă parte, ar însemna să facem istorie și să aruncăm zarurile. Dar nu acesta este, în cele din urmă, motivul pentru care am luat decizia de a-l alege pe Tim Kaine. Căutam pe cineva care ar putea fi imediat președinte. Iar el a avut atributele care, după părerea mea, mi-au permis cu adevărat să mi-l imaginez în postura de președinte” a declarat Hillary Clinton la acea vreme.

Ezitări din partea americanilor

De data aceasta, există un entuziasm similar în ceea ce privește posibilitatea de a alege o femeie. De asemenea, există și ezitări în ceea ce privește solicitarea prea mare din partea electoratului. „Oamenii cer întotdeauna echilibru”, a spus Reynolds. Acesta și-a amintit de alegerea lui Biden de către președintele Barack Obama ca partener de cursă.

Alegerea a fost menită să atenueze îngrijorările legate de tinerețea și relativa lipsă de experiență a lui Obama. De asemenea, a dorit să aducă o anumită familiaritate și un nivel de confort în echipă. Dar Biden a fost, de asemenea, un bărbat alb pe un bilet cu ceea ce ar fi fost primul președinte de culoare. O persoană apropiată lui Obama a declarat într-un interviu că Biden „nu va fi împovărat cu rasismul cu care a fost împovărat Obama”.

Lista democraților și potențiali candidați

Chiar și acum, lista democraților propuși ca potențiali contracandidați ai lui Harris este covârșitor albă și masculină. Există doar doi bărbați de culoare și o singură femeie printre numele vehiculate public. Harris ar putea foarte bine să aleagă un candidat surpriză. Dar încă o dată înțelepciunea convențională pare să fie că posibila candidată feminină la președinție are nevoie de un bărbat alb pe lista de candidați.

„Vă spune unde ne aflăm în America. Nu este ca și cum, atunci când ne uităm, în mod tradițional, la cine ajunge să alcătuiască aceste bilete, că există o bancă mare de oameni de culoare”, a spus Jazmine Crockett. Aceasta a subliniat că SUA încă nu a ales un guvernator femeie de culoare. Wes Moore, din Maryland, rămâne singurul om de culoare care servește ca guvernator.

„Cred că și aceasta este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Trebuie să începem să ne asigurăm că băncile noastre sunt reprezentative pentru ceea ce suntem în această țară. Nu este vorba despre faptul că singurii oameni care sunt ridicați la cele mai înalte funcții din țară tind să fie bărbați albi”, a declarat Crockett.

Susținere puternică pentru Harris

Dincolo de componența demografică a băncii, susținătorii lui Harris au fost încântați să vadă atât de mulți democrați aliniați rapid în spatele ei. A fost un fel de încoronare pe care chiar și susținătorii ei spun că nu și-ar fi putut-o imagina la începutul mandatului. O perioadă marcată de critici, atât corecte, cât și nedrepte, la adresa muncii pe care o făcea.

Când Biden a promis, în 2020, să aleagă o femeie drept contracandidat, grupurile de femei au intrat imediat în acțiune. Acestea au organizat „We Have Her Back”, anticipând sexismul și rasismul cu care s-ar fi putut confrunta oricare dintre potențialii candidați. Acum, multe dintre grupurile care au făcut parte din acel efort nu simt aceeași presiune de a se organiza. Deși vor fi pregătite în cazul în care oricare dintre aceste atacuri preiau controlul.

„Acum ne are pe toți”, a spus Thomas, referindu-se la îmbrățișarea lui Harris de către întregul Partid Democrat. Deocamdată, democrații se concentrează pe răsturnarea lui Trump - și poate, odată cu el, a plafonului de sticlă.

„Sunt foarte încrezătoare că va câștiga”, a spus Spanberger despre Harris. „Dar dacă nu va câștiga, nu este din cauză că este femeie. La fel cum atunci când Donald Trump pierde, nu este pentru că este bărbat. Este pentru că este un candidat teribil care are politici teribile” a adăugat aceasta, conform NBC News .