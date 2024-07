International Kamala Harris are șansa să fie prima femeie președinte al SUA. De la Obama la Hillary Clinton







Kamala Harris, eliberată de ceea ce a fost, poate vedea în sfârșit ceea ce poate fi. „Prima mea decizie ca nominalizat al partidului în 2020 a fost să o aleg pe Kamala Harris ca vicepreședinte. Și a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o”, a scris președintele Joe Biden pe X. Mesajul a venit la scurt timp după ce a anunțat că nu va candida pentru realegere.

„Astăzi vreau să-mi ofer întregul sprijin și susținerea pentru Kamala, pentru a fi candidatul partidului nostru în acest an. Democrați - este timpul să ne unim și să-l învingem pe Trump. Haideți să facem asta” a adăugat președintele.

Odată cu plecarea lui Biden, Harris este acum candidatul prezumtiv al partidului. Astfel, alegerile prezidențiale din acest an au fost date peste cap.

Kamala Harris în cursa prezidențială

Națiunea nu va mai fi forțată să participe la o reluare între doi bătrâni. Semnificația acestei curse s-a schimbat, la fel și toate presupunerile anterioare cu privire la modul în care se va încheia. Dacă va câștiga, Harris va fi un președinte care va intra în istorie. Simultan, va deveni prima femeie, prima femeie de culoare și prima persoană de origine asiatică care va ocupa cea mai înaltă funcție din țară.

Nu numai atât, ea l-ar fi împiedicat pentru a doua oară pe Donald Trump să obțină un al doilea mandat. Astfel, devine cea mai importantă figură politică în lupta împotriva forțelor antidemocratice din această țară.

Dar nu va fi o călătorie simplă. Vicepreședinția lui Harris a fost zguduitoare. Aceasta a fost afectată de cote de aprobare lamentabile și de un portofoliu de politici care a făcut-o să se ocupe de probleme dificile din punct de vedere politic. Printre acestea se numără cauzele profunde ale unei crize a imigrației. Situația a adus sute de mii de persoane în SUA în ultimii ani.

Harris, o alegere sigură

Dificultatea sa de a se descurca în calitate de vicepreședinte a întărit îngrijorările. Acestea au apărut în timpul primei sale candidaturi pentru nominalizarea democrată în 2020. Oamenii se tem că Harris nu ar fi cel mai bun sau cel mai evident înlocuitor pentru Biden. Alte nume au fost vehiculate în mod regulat, cum ar fi Gretchen Whitmer din Michigan și Gavin Newsom din California.

Totul s-a schimbat într-o seară de iunie, când Biden a avut o prestație slabă pe scena dezbaterii în fața lui Donald Trump. Liderii de rang înalt din partidul său l-au îndemnat să se retragă din cursa pentru 2024 cât mai curând.

Dintr-o dată, Harris părea inevitabilă. Ea are acces la banii strânși pentru campania Biden-Harris. Iar alegerea sa ar evita o luptă încurcată cu doar câteva luni înainte de ziua alegerilor. Democrații și donatorii proeminenți au început să se ralieze în jurul ei.

Provocări și sondaje

Un strateg democrat a declarat că Harris se va bucura de un sprijin larg din partea tinerilor alegători și a altor facțiuni ale partidului care s-au supărat pe Biden. „Oamenii care sunt nemulțumiți de Trump versus Biden pot spune acum: Avem pe altcineva. Poate că nu a fost exact cine și-au dorit. Dar toată lumea iubește o poveste de revenire bună, iar ea are o poveste de revenire bună”, a spus el.

Un sondaj realizat de CNN și SSRS imediat după dezbatere a arătat că Harris se află aproape la egalitate statistică cu Trump, 45 % față de 47 % pentru fostul președinte. Acest rezultat a fost cu câteva puncte mai bun decât cele 43 % obținute de Biden față de cele 49 % ale lui Trump în același sondaj.

Acest sondaj a arătat că Harris îl depășește în prezent pe Biden în rândul a două blocuri electorale cheie - femeile și alegătorii independenți. Dar Harris se va confrunta, de asemenea, cu aceleași provocări cu care a trebuit să lupte în timpul campaniei sale din 2020. Cursă care s-a încheiat neașteptat de devreme.

Campania electorală din 2020

Născută în Oakland, California, Harris a atras comparații cu Barack Obama la începutul carierei sale. Din procuror local în San Francisco, ea a devenit procuror general al Californiei. Apoi, a devenit a doua femeie de culoare care a făcut parte din Senat.

Ea a servit patru ani dintr-un mandat senatorial de șase ani. Dar perioada petrecută în calitate de procuror general a fost cea care le-a oferit adversarilor săi cele mai multe muniții în timpul campaniei sale primare din 2020. Harris și-a caracterizat dosarul ca fiind cel al unei reformatoare. Totuși, criticii au afirmat că a urmat o agendă mai conservatoare „dură cu criminalitatea”.

„În cariera sa, Harris nu a făcut trocuri sau schimburi pentru a obține sprijinul celor mai conservatori din domeniul legii și ordinii. Ea a dat totul”, a scris într-un articol din New York Times Lara Bazelon. Aceasta este profesor de drept și fost director al Loyola Law School Project for the Innocent din Los Angeles.

Într-o scrisoare adresată susținătorilor săi, în care își anunța încheierea campaniei, ea a vorbit despre oameni. „Campania noastră a vorbit în mod unic despre experiențele femeilor de culoare și ale persoanelor de culoare - și despre importanța lor pentru succesul și viitorul acestui partid” a spus aceasta.

O amenințare pentru republicani

Patru ani mai târziu, Harris are un nou record pentru campanie și niciuna dintre problemele organizatorice. Ea va putea acum să profite de aparatul național construit deja de campania Biden-Harris. De asemenea, ea se poate baza pe succesele economice ale lui Biden și pe ritmul său istoric de legiferare în primii doi ani în funcție.

Republicanii se pregătesc deja pentru o candidatură condusă de Harris. Trump a criticat-o din ce în ce mai mult la mitinguri. La Convenția Națională Republicană din Wisconsin de la începutul acestei luni, Charlie Kirk, șeful Turning Point USA, care a devenit omul de legătură al lui Trump cu alegătorii tineri, a declarat că partidul se pregătește deja pentru excluderea lui Biden din listă.

„Dacă este Kamala, suntem pregătiți să pivotăm”, a declarat el pentru The Independent. „Dacă este Gretchen Whitmer sau Gavin Newsom, suntem pregătiți să mergem. Noi suntem uniți, ei nu sunt, și mult noroc în a afla cine va candida” a adăugat acesta.

Dar nu este evident cât de eficientă ar putea fi o campanie republicană orientată spre atacarea vârstei lui Biden. Acum vorbim de o confruntare directă cu vicepreședintele Harris. Și ea s-a îmbunătățit în mod semnificativ în calitate de militant în timpul mandatului său.

Sprijinul minorităților

În această vară, la un eveniment de sensibilizare a comunității negre din Philadelphia, ea s-a dovedit a fi vedeta neașteptată a spectacolului. Harris a primit unele dintre cele mai mari reacții în timpul unei prestații iscusite. Aceasta a enumerat o listă de realizări ale administrației Biden de care beneficiază în mod specific comunitatea de culoare - de la plafonarea cu 35 de dolari a costului insulinei și iertarea datoriilor studențești la investiții record în colegiile istorice de culoare.

Ea a fost o militantă formidabilă în favoarea desființării Roe v Wade. În Philadelphia, ea a subliniat modul în care decizia Curții Supreme de a pune capăt protecțiilor privind avortul a afectat în mod disproporționat femeile de culoare. Aceasta a menționat că „una din trei femei și mai mult de jumătate dintre femeile de culoare de vârstă reproductivă trăiesc într-un stat cu o interdicție de avort - o interdicție de avort Trump”.

Există, de asemenea, domenii în care Harris ar putea obține rezultate mai bune decât Biden. Printre aceștia se numără arabii americani care sunt supărați pe Biden pentru sprijinul său pentru războiul Israelului în Gaza.

„Voi spune că nu a trecut neobservat faptul că [vicepreședintele] Kamala [Harris] a fost mai empatică față de palestinieni decât Biden”, a declarat Natalia Latif, un purtător de cuvânt al mișcării Uncommitted, pentru Mother Jones.

Creșterea sprijinului din partea americanilor

În săptămânile care au urmat dezbaterii Trump vs Biden, s-a observat o creștere notabilă a entuziasmului susținătorilor online ai lui Harris, care își spun „KHive”.

Memele care o înfățișează pe Harris râzând și rostind citatele sale infame și des repetate devin din nou virale - printre acestea se numără un supercut de patru minute cu ea rostind replica sa preferată: „Ce poate fi, fără a fi împovărat de ceea ce a fost”.

Harris s-a aflat într-o poziție dificilă în timp ce Biden încă se gândea dacă să se retragă. Acum că acesta s-a dat la o parte, campania ei poate începe cu adevărat. Ea nu mai este împovărată, conform The Independent.