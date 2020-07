Savage neagă, însă, totul într-o declarație transmisă Fox News prin intermediul unui avocat. „Sper că sora mea va primi ajutorul de care are nevoie pentru a-și găsi liniștea, dar acestă poveste trebuie să se încheie. De mulți ani mă atacă fără încetare și în mod fals în fața oricui o ascultă. Nu numai pe mine, ci și pe ceilalți membri ai familiei”, susține actorul, prezentatorul și inginerul de efecte speciale.

„Răspândind numeroase povești neadevărate despre noi în căutarea unor cștiguri financiare, ea a torturat întreaga familie și s-a îndepărtat de noi toți. Voi lupta împotriva acestor acuzații neîntemeiate și ofensatoare și voi acționa pentru ca acest lucru să se oprească o dată pentru totdeauna”. De altfel, și mama celor doi, Karen Savage, spune că nu e nimic adevărat. „Sunt foarte tristă că spun asta, dar fiica mea suferă de tulburări severe de sănătate mintală și este devastator faptul că îl pune pe Adam în situația asta. Adam este un om bun, iar eu îl susțin”.

Avocatul principal al surorii Pacchiana, Jordan Mersin e, însă, hotărât să meargă până la capăt: „Abuzurile domnului Savage, așa cum se arată în plângere, au provocat pagube ireparabile clientei mele, care va trăi tot restul vieții cu aceste amintiri. Astăzi facem primul pas în direcția vindecării și a dreptății ”.

La rândul ei, Pacchiana, care este în prezent asistent social, scrie pe site-ul eu The Second Wound: „Ultima dată, am fost în contactat cu fratele meu, Adam Savage, în urmă cu peste două decenii. La vremea respectivă, i-am cerut explicații pentru abuzuri și lipsa de interes pentru suferințele pe care mi le-a provocat, dar a ales să nu recunoască și să nu arate nicio compasiune pentru durerea mea. Nu am văzut niciodată în anii care au urmat vreo dovadă că fratele meu a înțeles cu adevărat ce mi-a făcut”, notează Fox News.

Pe lngă eventalele despăgubiri, acuzațiile aduse lui Adam Savage ar putea aduce și alți bani. Nu de alta, dar Pacchiana oferă terapie persoamelor care au suferit abuzuri, după cum anunță site-ul ei.