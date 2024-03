Prezentarea candidatului PSD-PNL la București. Cum îl vede Nicolae Ciucă pe Cătălin Cîrstoiu

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, cei doi lideri ai coaliției au participat la lansarea candidatului comun pentru alegerile la Primăria Generală, medicul Cătălin Cîrstoiu.

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Cătălin Cîrstoiu. El l-a descris drept un profesionist care slujește oamenii, într-o instituție în care cei ce se prezintă au nevoie de ajutor. În plus a precizat politicianul PNL, candidatul Cîrstoiu nu ar fi interesat de afaceri. Deși, conform declarației de avere medicul este acționar la trei firme care activează în domeniul medical.

Președintele PNL l-a prezentat pe candidatul comun la Primăria Generală, în cadrul unei conferințe de presă. Nicolae Ciucă a spus că PSD și PNL l-au ales pe Cătălin Cîrstoiu deoarece a venit momentul ca politicienii să lase orgoliil. Aceasta cu atât mai mult cu cât percepția generală este că politicienii sunt interesați doar de bunăstarea proprie.

„Activitatea politică în ţara noastră este percepută de români va fiind una egoistă în care politicienii sunt interesaţi mai mult de ce se întâmplă cu ei şi nu ce se întâmplă cu cetăţenii. Personal, consider că această stare de fapt se poate schimba. De când am intrat în Armată şi până acum am fost în slujba ţării şi a românilor, iar atunci când ţării i-a fost mai greu, după o perioadă de instabilitate politică, suprapunere de crize, am considerat că e momentul să lăsăm deoparte orice orgoliul, tot ce a însemnat istoria confruntării dintre cele două cele mai mari partide şi să construim această mare coaliţie, care şi-a asumat trecerea României prin aceste situaţii dificile”, a spus Nicolae Ciucă.