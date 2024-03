Politica Cătălin Cîrstoiu, singurul candidat care are asigurată majoritatea în Primărie înainte să fie ales







Cătălin Cîrstoiu, singurul candidat care are asigurată majoritatea în Primărie înainte să fie ales

PNL și PSD au o soluție comună pentru București și vin în fața bucureștenilor cu candidați comuni la Primăria Capitalei, la primăriile de sector, la Consiliul General și la consiliile locale de sectoare. Pentru Primăria Capitalei , Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu îl prezintă astăzi, în conferință de presă, pe Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar București.

Cine este Cătălin Cîrstoiu, candidatul PNL-PSD la Primăria Capitalei

Desemnarea medicului Cîrstoiu drept candidatul comun al celor două partide mari și susținerea unanimă îi asigură automat majoritatea de care are nevoie în mandatul său de primar. De altfel, înaintea conferinței de la ora 12.00, are loc o întâlnire cu ușile închise între președinții PNL și PSD București, Sebastian Burduja și Gabriela Firea , împreună cu consilierii generali și primarii de sectoare de la PNL și PSD. Sebastian Burduja și Gabriela Firea vor fi cei care vor conduce campania electorală a lui Cîrstoiu, conform informațiilor venite după ședința maraton de marți, în coaliție, în urma căreia s-a desemnat candidatul comun. Conform surselor noastre din interiorul partidelor, medicul ales de Ciucă și Ciolacu are toate șansele să obțină peste 40% din voturile electoratului, cu susținerea celor două partide din coaliție.

Cătălin Florin Cîrstoiu este un medic ortoped român care ocupă funcția de manager al Spitalului Universitar de Urgență București începând cu martie 2020. Acesta a mai ocupat această funcție între anii 2009 și 2016. Cătălin Cîrstoiu nu a mai fost implicat direct în politică până la acest moment, însă,tatăl său are în spate o carieră politică de 20 de ani. Ion Cîrstoiu a fost deputat de Argeș timp de două mandate, în perioada 1996 și 2004. În vârstă de 50 de ani, Cătălin Cîrstoiu este căsătorit cu Monica Cîrstoiu, de asemenea medic, șefa clinicii de Obstetrică-Ginecologie a aceluiași spital(n.r. Spitalul Universitar de Urgență) și este finul fostului președinte al României, Traian Băsescu.