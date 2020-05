Potrivit lui Raed Arafat este greșit să intervină o relaxare prea mare în rândul populației în acest moment.

„De ce vrem să riscăm? Asta este întrebarea mea – dacă totuși am trecut prin aceasta situație și am văzut ce se întămplă în alte țări și am luat măsurile devreme, fără să criticăm nicio țară. Și nu am luat măsurile cele mai drastice.

Vrem să ne înecăm la mal, cum se spune, nu ma respectăm nimic, poate ne întoarcem la mijlocul ‘lacului’ sau spunem că dacă nu s-a întâmplat nimic am fost proști pentru că am respectat regulile. Nu, faptul că am respectat regulile, cel mai probabil, ne-a dus la rezultatul de acum.

În loc să fim mulțumiți, bucuroși, să ne felicităm și să felicităm pe toată lumea care a făcut acest lucru, mai ales populația, începem să punem semnele de întrebare care vor face lupta cu un alt val de zece ori mai grea.

Pentru că dacă la primul val lumea s-a speriat, la al doilea val în memoria lor va fi că nu s-a întâmplat mare lucru”, a explicat Raed Arafat, potrivit antena3.ro