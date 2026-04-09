Prețurile petrolului au scăzut puternic miercuri, după acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran

Prețurile petrolului au scăzut puternic miercuri, după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de încetare a focului pentru două săptămâni, care ar permite reluarea tranzitului sigur prin Strâmtoarea Ormuz, însă acordul fragil nu a dus, până acum, la o reluare semnificativă a traficului de petroliere, potrivit CNBC.

Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate, cu livrare în mai, au scăzut cu peste 16% și au închis la 94,41 dolari pe baril, cea mai mare scădere într-o singură zi din aprilie 2020, în plină pandemie. Contractele pentru petrolul Brent, reperul internațional, cu livrare în iunie, au pierdut aproximativ 13% și s-au stabilit la 94,75 dolari pe baril.

Președintele SUA Donald Trump a declarat că armistițiul de două săptămâni depinde de acceptul Iranului pentru deschiderea completă, imediată și sigură a Strâmtorii Ormuz. De asemenea, el a afirmat că Statele Unite au primit o propunere în zece puncte din partea Teheranului, care poate reprezenta o bază pentru negocieri.

Ministrul iranian de Externe, Seyed Abbas Araghchi, a declarat că Iranul va permite trecerea în siguranță prin strâmtoare pe durata armistițiului, în coordonare cu forțele armate iraniene și cu respectarea unor limitări tehnice. „Dacă atacurile împotriva Iranului vor înceta, forţele noastre armate puternice vor opri operaţiunile defensive”, a scris acesta, într-o postare pe X.

Acordul de încetare a focului a fost anunțat cu mai puțin de două ore înainte de termenul-limită stabilit de Trump, marți, la ora 20:00, pentru redeschiderea strâmtorii. Președintele american amenințase că va bombarda toate podurile și centralele electrice din Iran dacă liderii de la Teheran nu respectă termenul.

Trump a declarat miercuri dimineață că Statele Unite vor contribui la gestionarea aglomerației de nave din Strâmtoarea Ormuz pe durata armistițiului.

Totuși, acordul privind trecerea sigură pare fragil la doar câteva ore după anunț. Traficul petrolierelor prin strâmtoare a rămas blocat, iar Israelul continuă atacurile asupra Libanului, potrivit agenției de stat iraniene Fars.

Datele companiei de analiză Kpler arată că numărul navelor care traversează zilnic strâmtoarea nu a depășit nivelul foarte scăzut din perioada conflictului. „Probabil vom vedea doar 10-15 nave, deoarece Iranul verifică în continuare cine poate trece. Ar fi un ritm similar cu cel din ultimele zile”, a afirmat Matt Smith, analist petrolier la Kpler.

În același timp, Teheranul intenționează să le ceară armatorilor să plătească taxe de tranzit în criptomonedă pentru a traversa Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui raport al Financial Times.

„Nu cred că vom vedea o normalizare în aceste două săptămâni. Chiar dacă navele ar dori să revină la tranzitul normal, trebuie să ţinem cont că au avut loc atacuri asupra infrastructurii petroliere şi reduceri ale producţiei. Întregul sistem este într-o stare de incertitudine”, a declarat Tomer Raanan, analist de risc maritim la Lloyd’s List.

Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz au scăzut drastic în timpul războiului, din cauza atacurilor iraniene asupra transportului comercial, ceea ce a dus la cea mai mare perturbare din istorie a livrărilor de țiței.

Înainte ca Statele Unite și Israelul să atace Iranul pe data de 28 februarie, aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol trecea prin această rută maritimă îngustă, care leagă producătorii din Golful Persic de piețele mondiale.

Prețurile petrolului, combustibilului pentru avioane, motorinei și benzinei au crescut puternic în timpul conflictului, iar analiștii și companiile petroliere au avertizat că ar putea apărea penurii de combustibil la nivel global dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă complet.