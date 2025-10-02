Prețurile petrolului au atins minimul ultimelor săptămâni, pe fondul temerilor economice și a așteptărilor OPEC+

Prețurile petrolului au coborât miercuri la cel mai jos nivel din ultimele 17 săptămâni, continuând a treia zi de declin, ca urmare a îngrijorărilor privind impactul suspendării activităților guvernului american asupra economiei mondiale și a anticipațiilor privind o majorare a producției de către OPEC+ în noiembrie, potrivit Reuters.

Prețurile petrolului Brent au coborât cu 0,94%, până la 65,41 dolari/baril, iar West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 0,88%, ajungând la 61,82 dolari/baril. Brent a încheiat astfel la cel mai jos nivel din 4 iunie, iar WTI din 30 mai.

Administrația pentru Informații Energetice (EIA) a raportat o creștere neașteptată a stocurilor din SUA cu 1,8 milioane de barili săptămâna trecută, peste estimările analiștilor, ceea ce a accentuat presiunea descendentă asupra cotațiilor.

OPEC+ se pregătește pentru o eventuală majorare a producției cu până la 500.000 barili/zi în noiembrie, de trei ori mai mult decât ajustarea realizată în octombrie .OPEC a calificat rapoartele privind o astfel de creștere drept „înșelătoare”, ceea ce nu a redus speculațiile pieței.

Începând din aprilie, alianța a abandonat politica de reducere a producției și a crescut deja livrările cu peste 2,5 milioane de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 2,4% din cererea globală, sub presiunea inclusiv a președintelui Trump.

Reprezentanții celor opt state membre urmează să se întâlnească online pe 5 octombrie pentru a stabili noile cote de producție pentru noiembrie.Grupul OPEC+, format din țările OPEC, Rusia și alți parteneri, asigură în prezent aproape jumătate din producția mondială de petrol.

Situația rămâne dificilă și în Rusia, unde anumite regiuni se confruntă cu lipsuri de combustibil, iar un incendiu izbucnit la o rafinărie din regiunea Iaroslavl a fost lichidat miercuri, autoritățile precizând că incidentul nu a fost legat de atacurile cu drone ucrainene.

Viktor Orban a confirmat că Ungaria va continua achizițiile de petrol din Rusia, argumentând că nu există opțiuni viabile și că țara sa nu va ține cont de recomandarea lui Donald Trump privind un boicot general.