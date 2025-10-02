Economie

Prețurile petrolului au atins minimul ultimelor săptămâni, pe fondul temerilor economice și a așteptărilor OPEC+

Comentează știrea
Prețurile petrolului au atins minimul ultimelor săptămâni, pe fondul temerilor economice și a așteptărilor OPEC+Sursa foto: Pixabay.com
Din cuprinsul articolului

Prețurile petrolului au coborât miercuri la cel mai jos nivel din ultimele 17 săptămâni, continuând a treia zi de declin, ca urmare a îngrijorărilor privind impactul suspendării activităților guvernului american asupra economiei mondiale și a anticipațiilor privind o majorare a producției de către OPEC+ în noiembrie, potrivit Reuters.

Cotațiile petrolului au scăzut la cel mai mic nivel din ultimele 17 săptămâni

Prețurile petrolului Brent au coborât cu 0,94%, până la 65,41 dolari/baril, iar West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 0,88%, ajungând la 61,82 dolari/baril. Brent a încheiat astfel la cel mai jos nivel din 4 iunie, iar WTI din 30 mai.

Administrația pentru Informații Energetice (EIA) a raportat o creștere neașteptată a stocurilor din SUA cu 1,8 milioane de barili săptămâna trecută, peste estimările analiștilor, ceea ce a accentuat presiunea descendentă asupra cotațiilor.

OPEC+ se pregătește pentru o eventuală majorare a producției

OPEC+ se pregătește pentru o eventuală majorare a producției cu până la 500.000 barili/zi în noiembrie, de trei ori mai mult decât ajustarea realizată în octombrie .OPEC a calificat rapoartele privind o astfel de creștere drept „înșelătoare”, ceea ce nu a redus speculațiile pieței.

Trump pune Qatar sub protecția SUA. Orice atac, tratat ca unul antiamerican
Trump pune Qatar sub protecția SUA. Orice atac, tratat ca unul antiamerican
Dulceață de ardei iute ca în Transilvania. O poți savura alături de o friptură suculentă
Dulceață de ardei iute ca în Transilvania. O poți savura alături de o friptură suculentă

Începând din aprilie, alianța a abandonat politica de reducere a producției și a crescut deja livrările cu peste 2,5 milioane de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 2,4% din cererea globală, sub presiunea inclusiv a președintelui Trump.

OPEC+

OPEC+ / sursa foto: dreamstime.com

Reprezentanții celor opt state membre urmează să se întâlnească online pe 5 octombrie pentru a stabili noile cote de producție pentru noiembrie.Grupul OPEC+, format din țările OPEC, Rusia și alți parteneri,  asigură în prezent aproape jumătate din producția mondială de petrol.

Situația petrolului rămâne dificilă și în Rusia

Situația rămâne dificilă și în Rusia, unde anumite regiuni se confruntă cu lipsuri de combustibil, iar un incendiu izbucnit la o rafinărie din regiunea Iaroslavl a fost lichidat miercuri, autoritățile precizând că incidentul nu a fost legat de atacurile cu drone ucrainene.

Viktor Orban a confirmat că Ungaria va continua achizițiile de petrol din Rusia, argumentând că nu există opțiuni viabile și că țara sa nu va ține cont de recomandarea lui Donald Trump privind un boicot general.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:12 - Trump pune Qatar sub protecția SUA. Orice atac, tratat ca unul antiamerican
09:02 - Dulceață de ardei iute ca în Transilvania. O poți savura alături de o friptură suculentă
08:56 - Alertă medicală în Dolj. 150 de cazuri de hepatită A, confirmate de DSP
08:49 - Summitul UE de la Copenhaga: discuții multe, rezultate puține
08:42 - Lupa pe Justiție
08:31 - Bursucu, momente de panică. Un bărbat i-a smuls copilul din brațe

HAI România!

Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău
Europa-Rusia 1-0 (la pauză). Cum va egala Kremlinul, după "golul" primit la Chișinău

Proiecte speciale