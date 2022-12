Prețurile la cablu și telefonie vor crește în 2023, potrivit estimărilor

În ultima perioadă prețurile au explodat, însă evoluția lor nu se oprește aici. Este posibil ca în contextul actual să se scumpească și prețul pachetelor pentru cei care sunt abonați la Digi. Compania este singurul operator care în anul 2022 nu a crescut prețurile, însă scumpiri ar putea avea loc, deși reprezentanții susțin că încerca să se creeze pachete cât mai atractive.

Va scumpi sau nu Digi prețurile?

„Avem prețuri accesibile pentru toate categoriile de servicii. Aici cumva nu o să insist foarte mult. Ideea este că mulți au confundat mișcarea de piață de acum o lună-două a celorlalți operatori de a crește prețurile și cumva ne-au asociat numele cu acea modificare de prețuri.

Noi nu am crescut prețurile în 2022. Cu siguranță, nu o să o facem nici în următoarele două săptămâni și o să încercăm să menținem cât se poate de atractive pachetele noastre, cât se poate de bogate ca ofertă. Adică servicii de 1 Gb și servicii de 10 Gb și servicii 4G, 5G, cu comunicații de date nelimitate, cât mai accesibile pe cât se poate de mult timp”, a declarat, într-o conferință de presă, Serghei Bulgac, CEO Digi Communications.

Acesta a evidențiat că se va încerca păstrarea prețurilor de la acest nivel și pentru anul viitor, însă nimic nu este sigur și nici măcar Guvernul României nu poate garanta un astfel de aspect.

Cei mai mulți clienți sunt cei abonați la telefonia mobilă, cu peste opt milioane de utilizatori în toată țara. Numai anul acesta, numărul de utilizatori a crescut cu 700.000, iar pentru serviciile de cablu cu 300.000.

Un an prosper pentru Digi

Potrivit reprezentantului Digi anul acesta a fost unul bun, în ciuda tututor problemelor apărute. „În primele nouă luni, am avut o cifră de afaceri de 1,26 miliarde de euro la nivel de grup, o creștere de 20%, creștere realizată atât în Spania, cât și în România, adică operațiunile principale. Mesajul cheie este că în 2022 prin creștere organică am putut să înlocuim complet vânzarea business-ului din Ungaria.

Per total, la sfârșitul anului ne așteptăm la o cifră de afaceri de aproximativ 1,5 miliarde de euro, în linie cu rezultatul de anul trecut, doar că cu o țară mai puțin. A fost un an bun, a fost un an în care clienții ne-au susținut în ambele piețe mari pe care le avem”, a mai spus Bulgac, potrivit economica.net.