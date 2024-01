Prețul mașinilor în 2024. La ce să se aştepte românii anul acesta

Prețul mașinilor noi a scăzut în general. Dacă prețurile automobilelor vor urma tendințele anului trecut, acestea vor continua să scadă şi în 2024. Cine vrea să cumpere o maşină nou, acum e momentul deoarece prețurile stagnează deocamdată.

Un raport recent estimează că producția globală de mașini va depăși vânzările cu 6% în acest an. Creându-se un surplus de 5 milioane de vehicule, vor fi reduceri de preț.

Prețul mașinilor în 2024 stagnează

Experții spun că prețurile ar urma să stagneze, dacă nu chiar să scadă în perioada următoare. Vânzările mașinilor electrice ar putea să scadă. De ce? Pentru că românii nu se mai înghesuie să le cumpere. S-a dovedit că nu mai este atât de rentabil.

În 2023, numărul mașinilor noi înmatriculate în România a crescut cu aproape 11% față de anul 2022. Și anul acesta va fi o cerere ridicată, mai ales că Programul Rabla Clasic a rămas.

Specialiștii sunt de părere că această tendință de creștere a achiziției de mașini noi va continua. Dar o revenire la valorile pieței de dinainte de pandemie nu e deloc exclusă. Totuși, la capitolul mașini electrice, tendința de creștere a achizițiilor se oprește în 2024. Anul acesta subvențiile nu vor fi la fel de mari.

Prețul mașinilor în 2024. Sursa foto. Pixabay

Care au fost cele mai vândute maşini în 2023

Cele mai căutate mărci de mașini în 2023 au fost Dacia, Toyota, Hyundai, Skoda și Ford. Vânzările de mașini electrice au avut parte de o explozie în 2023, comparativ cu 2022. Mai exact, în primele 11 luni ale anului 2023, vânzările au crescut cu peste 50% față de aceeași perioadă a anului 2022.

Prețul mașinilor în 2024. Programul guvernamental Rabla Plus nu mai oferă aceleași subvenții. Prima de achiziție a unei mașini electrice nu mai este de 10.000 de euro, ci de aproximativ 5.000 de euro. Românii au preferat în 2023 branduri de mașini electrice precum Dacia Spring, Tesla sau Volkswagen.

Prețul mașinilor în 2024. Tesla. Sursa foto. Pixabay

Prețul mașinilor şi subvențiile în 2024

Programele Rabla și Rabla Plus continuă și în 2024, dar cu câteva modificări. Dintre cele trei programe Rabla (Local, Clasic și Plus), Rabla Plus, dedicat achiziționării vehiculelor electrice, pe hidrogen și hibride, este afectat de noile măsuri impuse de Executiv.

Astfel, începând cu prima sesiune deschisă în 2024 pentru Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, programul „Rabla Plus” va suferi atât o semnificativă reducere a valorii stimulentelor acordate celor interesați de vehiculele „verzi”, cât și eliminarea ecobonusurilor.

Conform noilor reglementări, nu se vor mai acorda ecobonusuri începând cu prima sesiune din 2024, iar cuantumul ecotichetelor se va modifica astfel:

25.500 lei (față de 51.000 lei anterior) pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen, excepție făcând motocicletele;

13.000 lei (de la 26.000 lei) pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, cu emisii de maximum 80 g CO₂/km în sistem WLTP, excepție făcând motocicletele;

13.000 lei (redus de la 26.000 lei) pentru achiziționarea unei motociclete electrice.

Ce mașini electrice apar în următoarea perioadă

Noul Citroen e-C3. Citroen își revitalizează complet modelul C3 în acest an, cu o versiune de bază devenind exclusiv electrică pentru prima dată. De asemenea, și-a pierdut proporțiile hatchback în favoarea unei posturi de SUV înalt.

Noul Alfa Romeo Milano. Alfa Romeo va lansa primul său vehicul electric pur în aprilie 2024. Este vorba de un SUV mic numit Milano, care ar putea împărți piese cu Jeep Avenger. Nu se știe prea mult despre acest nou automobil electric italian încă, dar probabil va avea întregul stil Alfa obișnuit.

Maşina electrică. Sursa foto. Pixabay

Prețul mașinilor în 2024. Noul Fiat 600e. Alăturându-se modelului complet electric Fiat 500e în acest an va fi noul Fiat 600e, un SUV electric mic care va înlocui modelul 500X când va fi lansat mai târziu în acest an.

Noul Range Rover EV.Range Rover este deja o mașină de lux excelentă, iar acum se transformă într-un vehicul electric silențios. O versiune complet electrică a acestui SUV-uri elegant va fi lansată mai târziu în acest an.

Noul Lotus Emeya. După Eletre SUV, Lotus a dezvăluit acum noul sedan electric Emeya. Această alternativă la Tesla Model S va fi disponibilă cu aceeași configurație de 905 CP ca și modelul Eletre R și poate atinge 37 km/h în 3,8 secunde.