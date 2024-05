Monden PressOne și HotNews încheie colaborarea cu Răzvan Băltărețu. Explicații după un scandal uriaș







Jurnalista Adina Florea îl acuză pe ziaristul Răzvan Băltărețu că ar fi violat-o în anul 2015, când era studentă în anul I. După aceste dezvăluiri, mai multe publicații au încheiat colaborarea cu acesta.

Redacțiile Press One şi Hotnews au încheiat colaborarea cu Răzvan Băltărețu

Press One şi Hotnews anunţă că au întrerupt colaborarea cu jurnalistul Răzvan Băltăreţu, după acuzațiile de viol.

Press One

„În urma recentelor acuzaţii apărute în spaţiul public cu privire la jurnalistul Răzvan Băltăreţu, care şi-a pus semnătura pe mai multe materiale publicate în PressOne în ultimele luni, redacţia PressOne face următoarele precizări:

1. Colaborarea noastră cu Răzvan Băltăreţu se încheie aici.

2. Condamnăm cu tărie orice formă de violenţă sau abuz. Susţinem fără echivoc victimele acestor acte. Ne exprimăm solidaritatea cu toate femeile care au trecut prin astfel de experienţe traumatizante.

3. Pentru redacţia PressOne, integritatea, respectul şi siguranţa sunt valori fundamentale. Considerăm că astfel de comportamente nu-şi au locul în presă şi în nicio altă parte a societăţii”, se arată în mesajul Press One.

Hotnews

„Media Bit Software, compania editoare a publicaţiei HotNews, a luat act de acuzaţiile grave aduse ziaristului Răzvan Băltăreţu. O fostă colegă de presă îl acuză pe acesta de viol. Răzvan Băltăreţu colabora, ca freelancer, cu HotNews pe proiecte editoriale şi comerciale.

În timp ce urmărim derularea evenimentelor cu privire la acuzaţiile grave privind comportamentul lui Răzvan Băltăreţu, comunicăm că relaţia cu acesta a fost încheiată, cu efect imediat."

Jurnalistul a fost acuzat de viol de Adina Florea

Prin intermediul unei postări pe Facebook, Adina Florea îl acuză de viol pe Băltăreţu:

„io la Superscrieri nu merg pentru că am o problemă să-mi văd violatorul premiat pe scenă.

e şi omul care în iulie 2015, atunci când aveam abia 20 de ani împliniţi, s-a urcat peste mine şi m-a violat în timp ce-i urlam nu. apoi a adormit în patul meu, iar eu am plecat să dorm pe malul Dâmboviţei, în faţa căminelor de la Grozăveşti.

între timp, fapta s-a prescris. dar a existat, iar martori sunt toţi prietenii care mi-au ascultat povestea şi sutele de ore de terapie pe care le-am făcut în ultimii 5 ani.

agresorul şi-a lansat un podcast despre educaţie sexuală. Azi a ridicat un premiu necuvenit. pentru mine, e prea mult. iar azi sunt suficient de puternică să o spun”, a spus Adina Florea.

Răzvan Băltărețu neagă acuzațiile apărute în spațiul public

Fosta ziaristă spune că Răzvan Băltăreţu îi corectase eseurile pentru admiterea la facultatea de jurnalism. S-a reîntâlnit cu el la petrecerea care s-a organizat după admitere:

„După aia mi-a tot mai scris, ne-am văzut de câteva ori şi atunci devenisem prieteni. Eu ţineam oarecum la el, adică mă interesa oarecum. Am băut, a venit la mine în cameră, am băut, s-a suit peste mine. Eu i-am zis „Nu” şi el m-a violat şi s-a culcat. Nu am depus plângere pentru că habar nu aveam ce să fac. Nu ştiu câte fete de 20 de ani sunt în stare să depună plângere la poliţie mai ales când sunt violate de un prieten în propria lor casă. Nu e ca şi cum te violează un străin pe stradă”, a spus Adina Florea, potrivit G4Media.

Răzvan Băltăreţu a afirmat că a avut o „relaţie neoficială” cu Adina Florea şi a negat existenţa unui act de viol:

„Noi am avut … nu a fost o relaţie oficială (…). Am ieşit cu prieteni de-ai ei, cu prieteni de-ai mei” şi într-adevăr am făcut sex de câteva ori la ea în camera de cămin. Am preţuit de fiecare dată consimţământul. Dacă ar fi fost aşa, “Nu”, foarte … dacă ar fi fost “Nu” expres spus în niciun caz nu aş fi făcut asta”, a spus el.

Adina Florea a recunoscut că a mai făcut sex de două ori cu Răzvan Bălăreţu, după noaptea în care ar fi fost violată.