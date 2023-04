Presiunea alegerilor își spune cuvântul. Recep Tayyp Erdogan a suferit o criză de stomac în direct la televiziune. Video

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a fost obligat să întrerupă o emisiune de televiziune, difuzată în direct, din cauza problemelor de sănătate. El a fost nevoit să facă o pauză de 15 minute, după care a revenit și și-a cerut scuze invocând o criză de stomac. În vârstă de 69 de ani, Erdogan a susținut marți, în ziua interviului, trei discursuri de campanie, în condiţiile în care alegerile parlamentare şi prezidenţiale se apropie. Data la care alegătorii turci vor merge la urnele de vot a fost stabilită pentru 14 mai, iar cursa devine tot mai strânsă.

După discursurile de campanie, Erdogan avea programată o emisiune de televiziune care a început cu mai bine de 90 de minute întârziere faţă ora programată, Ulterirod, după aproximativ 10 minute, programul a fost întrerupt, chiar în timpul unei întrebări. Camera de filmat a tremurat, iar jurnalistul care punea întrebarea s-a ridicat de pe scaun în momentul în care emisiunea s-a întrerupt.

„Oh, wow”, s-a auzit o voce neidentificată, dintre cei din studioul de televiziune.

Emisiunea a fost reluată 15 minute mai târziu, când Erdogan a revenit și și-a cerut scuze, spunând că i s-a făcut rău.

„Ieri şi astăzi a fost o muncă grea. De aceea am ceva la stomac. La un moment dat, m-am întrebat dacă nu cumva ar fi fost interpretat greşit dacă am fi anulat interviul. Dar am promis. Vă cer iertare dumneavoastră şi publicului nostru „, a spus Erdogan.

Pe chipul său se putea vedea oboseala, iar ochii păreau că-i lăcrimează, în timpul discursului. El a mai răspuns câtorva întrebări, după care emisiunea s-a încheiat.

#Turkse president #Erdogan begon flauw te vallen tijdens de live-uitzending, het interview met #ÜlkeTV werd onderbroken met de woorden „oh mijn god”. Na ongeveer 20 minuten werd de uitzending hervat en bood Erdogan zijn excuses aan de kijkers voor het wachten. pic.twitter.com/w0ASRenz8j — argumenten en feiten (@ArgumentenF) April 26, 2023

Campania

Alegeri cu emoții pentru Erdogan

Recep Tayyp Erdogan și partidul său se află la putere în Turcia de 20 de ani. Ultima campanie electorală vine, însă la câteva luni după devastatorul cutremur care a distrus numeroase locuințe și a provocat câteva zeci de mii de morți. Iar pentru efectele devastatoare ale seismului, cetățenii au acuzat autoritățile mult prea indulgente cu dezvoltatorii care nu respectă legislația în domeniul construcțiilor.

În acest context, alegerile din 14 mai reprezintă una dintre cele mai dificile provocări pentru gruparea lui Erdogan. De altfel, sondajele de opinie indică faptul că actualul președinte se află la egalitate sau chiar ar putea pierde în faţa liderului opoziţiei, Kemal Kilicdaroglu, care are 74 de ani.

Acesta a reacționat, la scurtă vreme după ce lui Erdogan i s-a făcut rău și i-a urat sănătate.

„Îi transmit cele mai bune urări domnului Erdogan”, a reacţionat Kilicdaroglu pe Twitter la câteva momente după difuzarea incidentului de la interviu.