EXCLUSIV. PLÂNGERE PENALĂ pe numele PREȘEDINTELUI UDMR. E acuzat de PROPAGANDĂ pentru RĂZBOI! Rolul lui Soros

La Parchetul General este înregistrată de joi, 27 iulie, o plângere penală pe numele președintelui UDMR, Kelemen Hunor, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni: Ameninţarea (Art. 206 NCP), Comunicarea de informaţii false (Art. 404 NCP) și Propaganda pentru război (Art. 405 alin. (2) NCP).





Plângerea pe numele liderului UDMR a fost făcută de generalul (r) Mircia Chelaru, fost șef al Statului major General, primvicepreședinte al Partidului Neam Românesc, după evenimentele de la Cimitirul Internațional al Eroilor din Valea Uzului.

”La data de 6 iunie 2019, în Cimitirul Internațional de la Valea Uzului, situat pe D.J.123, localitatea Darmănești, judeţul Bacău, a avut loc o acțiune de cinstire și comemorare a eroilor români care s-au jertfit pentru apărarea României și care sunt înmormântați în acest cimitir, eveniment ocazionat de sarbătoarea ”Înălțarea Domnului” – stabilită prin legea nr. 48 din 30 mai 1995 astfel : ”ART. 1 Se proclamă Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului român, cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paști - ziua Înălțării Domnului Isus Hristos -, potrivit tradiției românești”

În data de 6 iunie 2019, subsemnatul mă aflam în municipiul Târgul Ocna, participant la cea de a IX – a ediție a Seminarului Tehnic Internațional ”AUTOAPĂRAREA – EDUCAȚIE ȘI SPIRIT” organizat în perioada 05-07 06 2019, de către Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare în parteneriat cu Federația Română de Taekwondo WT și Primăria orașului Târgu Ocna, în calitate de invitat de onoare al organizatorilor. Astfel, am urmat întocmai programul intern al Seminarului, pe tot parcursul zilei fiind angrenat în activitățile stricte stabilite de organizatori, printre care și Ceremonia de Comemorare a Eroilor din localitate sub patronajul primăriei și protopopiatului local, prin slujbă religioasă, discursuri de semnificație și depuneri de coroane. Pe toată perioada șederii în municipiul Târgu Ocna am fost însoțit de Președintele Federației Române de Taekwondo. Este evident că subsemnatul nu am fost prezent sau participant, sub nici o formă, la activitățile, devenite evenimente, de la cimitirul Internațional de la Valea Uzului din ziua de 06.06 2019!

În data de 07.06.2019, numitul Hunor Kelemen, preşedintele UDMR, a făcut o declarație publică, transmisă în toate mijloacele de informare în masă: radio, televiziune, presă și on-line, în legătură cu incidentele de la Cimitirul Internațional de la Valea Uzului, respectiv, citez:

"A fost un act de vandalism, de barbarie, să intri în cimitir, să-i ataci pe cei care se roagă acolo, să rupi gardul, să rupi poarta, să rupi crucile din pământ, să arunci cu piatra, spunând că tu vii să comemorezi eroi, care la 10-12 kilometri, într-un alt cimitir în Poiana Uzului, sunt într-adevăr îngropaţi, un cimitir uitat. A fost o provocare pusă la cale de câteva organizaţii nonguvernamentale, plus câţiva preoţi, plus foşti militari în rezervă, inclusiv generalul Chelaru, foşti europarlamentari, care au fost acolo, s-a văzut că era o coordonare foarte-foarte precisă de a ataca oamenii care au format un lanţ. E inacceptabil ceea ce s-a întâmplat. Trebuie un dialog constructiv. România ieri a arătat faţa adevărată, modelul european de protecţie a minorităţilor, asta este faţa adevărată a României în 2019. Noi am cerut pedepsirea celor care au provocat aceasta situaţie şi tragerea la răspundere a tuturor celor care au avut un rol în această întâmplare începând de la primarul din Dărmăneşti care nu a respectat nicio lege".

Așa cum rezultă din declarația făptuitorului, acesta a comunicat și răspândit, cu rea-intenție, prin intermediul mass-media din țară și străinătate, știri, date și informații false la adresa mea, respectiv:

”… A fost o provocare pusă la cale de câteva organizaţii nonguvernamentale, plus câţiva preoţi, plus foşti militari în rezervă, inclusiv generalul Chelaru, foşti europarlamentari, care au fost acolo, s-a văzut că era o coordonare foarte-foarte precisă de a ataca oamenii care au format un lanţ. …” , invocând tendențios și subliminal implicarea militarilor rezerviști, ca și grup reprezentativ al Armatei României, într-o acțiune violentă cu posibile consecințe grave, cu atât mai mult cu cât aceștia acționau în prezența fostului șef al Statului Major General, ”generalul Chelaru”

(...) Menționarea de către făptuitor, în cuprinsul declarației publice, a sintagmei ”inclusiv generalul Chelaru” alăturată sintagmei ”plus foşti militari în rezervă”- indicând gradul de general pe care îl am în armata română și nu doar numele, Chelaru Mircia, ca simplu cetățean - probează faptul că a urmărit ca, prin invocarea calității mele alăturată unor informații construite intenționat false, și prin diseminarea lor în mass-media din țară și străinatate, să aducă atingere relațiilor sociale care privesc siguranța internă a statului prin subminarea încrederii dintre cetățeni și instituția militară. Indiferent de motivarea politică invocată de făptuitor, acesta a produs a acțiune voită de colportare de știri, date și informații false.

