Președintele Nicușor Dan se va întâlni joi, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Președintele României, Nicușor Dan, se va întâlni joi, pe data de 19 martie, la sediul NATO din Bruxelles, cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte. Ulterior, cei doi oficiali vor susține o conferință de presă comună, potrivit Administrației Prezidențiale.

Întâlnirea dintre Nicușor Dan și Mark Rutte este programată la ora 10:00, ora României, iar după aceasta cei doi vor susține o conferință de presă comună. Ulterior, de la ora 11:00, președintele va participa la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, potrivit agendei sale.

Mark Rutte a vizitat România în noiembrie anul trecut și a avut, de asemenea, o întrevedere cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Potrivit Administrației Prezidențiale, discuțiile vor viza evoluțiile de securitate la nivel internațional și pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre.

„Agenda discuțiilor va include evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO”, a anunțat sursa menționată anterior.

Președintele României va evidenția, de asemenea, importanța relației transatlantice și va reconfirma rolul țării ca aliat implicat în menținerea stabilității și securității regionale, a transmis sursa citată.

De asemenea, președintele Nicușor Dan va arăta că România își respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare și va evidenția sprijinul multidimensional acordat Ucrainei.

Totodată, șeful statului va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special pentru Republica Moldova, vizată de acțiunile hibride ale Rusiei.