Politica Președintele Klaus Iohannis participă la Adunarea Generală ONU







Președintele Klaus Iohannis va participa marți și miercuri la lucrările Adunării Generale a ONU din SUA, unde va sublinia rolul activ al României în abordarea problemelor globale. Printre temele pe care le va aborda se numără crizele de securitate, cum ar fi războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu, precum și alte provocări globale, precum schimbările climatice și erodarea drepturilor omului.

În cadrul discursului său, Iohannis va prezenta eforturile României de a contribui la soluționarea acestor provocări și va sublinia importanța cooperării internaționale în fața amenințărilor cibernetice și a altor crize globale.

Klaus Iohannis va sta două zile în Statele Unite

„Preşedintele României, Klaus Iohannis, va conduce, în perioada 24-25 septembrie 2024, delegaţia României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 79-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.

Tema centrală a actualei sesiuni a Adunării Generale este „Unitate în diversitate pentru progresul păcii, dezvoltare durabilă şi demnitate umană pentru toţi, pretutindeni” ("Unity in diversity, for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for everyone everywhere")”, anunţă Administraţia Prezidenţială.

Președintele va avea o intervenție în plenul Adunării Generale a ONU

Participarea președintelui Klaus Iohannis la Adunarea Generală a ONU din acest an este privită ca o oportunitate pentru România de a sublinia contribuția sa la eforturile globale de accelerare a progresului către cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Într-un context global marcat de provocări semnificative, cum ar fi nerespectarea regulilor internaționale, Iohannis va pune accent pe rolul țării noastre în sprijinirea unei ordini internaționale echitabile.

Președintele va susține miercuri, 25 septembrie 2024, un discurs în plenul Adunării Generale a ONU, unde va pleda pentru importanța menținerii dialogului multilateral, cu un accent special pe ONU ca factor esențial pentru asigurarea siguranței regionale și globale. Dialogul multilateral rămâne, în opinia sa, o componentă cheie în menținerea stabilității pe scena internațională.

Klaus Iohannis va pleda pentru un sistem ONU reformat

Președintele Klaus Iohannis va sublinia implicarea României în rezolvarea problemelor globale, precum crizele de securitate din Ucraina și Orientul Mijlociu, dar și provocările majore care amenință umanitatea, inclusiv schimbările climatice, deteriorarea drepturilor omului și riscurile cibernetice. România își reafirmă angajamentul de a contribui activ la soluționarea acestor provocări globale.

Pe lângă acestea, Iohannis va susține reformarea sistemului ONU, considerând că trebuie adaptat pentru a răspunde mai eficient și transparent provocărilor actuale și viitoare. Reforma este esențială pentru a asigura relevanța și capacitatea ONU de a menține pacea și securitatea la nivel mondial.

Președintele va participa pe 24 septembrie la deschiderea segmentului de nivel înalt al sesiunii Adunării Generale a ONU, iar în 25 septembrie va susține intervenția națională, în care va evidenția poziția României în cadrul dezbaterilor generale ale acestei importante sesiuni.