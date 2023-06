Toate consultările preşedintelui Klaus Iohannis cu partidele în vederea desemnării premierului, în perioada 2019-2023

Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Nicolae Ciucă din funcția de premier și a semnat decretul prin care Cătălin Predoiu este numit prim-ministru interimar. Ministrul Justiției va prelua atribuțiile de prim-ministru. Președintele l-a primit pe Nicolae Ciucă la Palatul Cotroceni, iar liderul PNL i-a înaintat șefului statului demisia din funcția de șef al Guvernului.

Constituția României prevede că președintele poate chema partidele la consultări în două situații, una dintre ele se referă la desemenarea premierului. Articolul 103, alineat 1 din Constițuție explică că liderul de la Cotroceni va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru, în urma consultării cu partidul care are majoritatea absolută în Parlament. În cazul în care această majoritate nu există, președintele se va consulta cu partidele reprezentate în Parlament.

Consultările dintre Klaus Iohannis cu partidele politice din ultimul mandat de președinte

În cel de-al doilea mandat al său, preşedintele Klaus Iohannis a chemat partidele parlamentare la consultări în vederea desemnării premierului în februarie 2020 (două runde de consultări), în martie 2020 (o rundă), în decembrie 2020 (două runde de consultări), 11 octombrie 2021, 21 octombrie 2021, noiembrie 2021.

Februarie 2020

La 6 februarie 2020, a avut loc o rundă de consultări ale preşedintelui cu partidele politice, după ce Guvernul Orban a fost demis prin moţiune de cenzură, cu o zi înainte. În cadrul consultărilor, PNL l-a propus premier pe Ludovic Orban, PSD şi Pro România pe Remus Pricopie, iar USR pe Dacian Cioloş. UDMR, ALDE şi PMP nu au venit cu nicio propunere de premier. Minorităţile naţionale au transmis că nu doresc anticipate şi că vor vota orice premier propus de către preşedinte. În aceeaşi zi, Klaus Iohannis l-a desemnat prim-ministru tot pe Ludovic Orban.

Pe 26 februarie, preşedintele a avut o nouă rundă de consultări cu partidele parlamentare, după ce, cu o zi înainte, Guvernul Orban şi-a depus mandatul de premier desemnat, Curtea Constituţională stabilind că desemnarea sa ca premier, la 6 februarie, a fost neconstituţională. La consultări, PMP l-a propus ca premier pe Cristian Diaconescu, USR-PLUS a venit cu propunerea Dacian Cioloş, în timp ce ALDE şi Pro România au susţinut varianta unui premier independent.

La finalul consultărilor din 26 februarie, Klaus Iohannis a declarat că a decis să desemneze pentru poziţia de prim-ministru pe ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu. În 28 februarie, premierul desemnat, Florin Cîţu, a depus la Parlament lista Cabinetului şi programul de guvernare, însă la 12 martie, premierul desemnat şi-a depus mandatul. Cîţu a motivat că el „crede cu tărie” că, pentru a avea succes în alegeri, preşedintele partidului trebuie să fie şi premier, adăugând că a ţinut cont în hotărârea sa şi de „contextul” prin care trece România.

Martie 2020

Preşedintele Klaus Iohannis s-a consultat, la 13 martie 2020, cu partidele şi formaţiunile parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru, după ce Florin Cîţu şi-a depus mandatul de premier desemnat, cu o zi în urmă.

La finalul consultărilor, preşedintele a precizat că singura propunere de premier pe care a primit-o este Ludovic Orban şi, în consecinţă, l-a desemnat tot pe Ludovic Orban pentru poziţia de prim-ministru al Guvernului, conform site-ului presidency.ro. Guvernul Orban II a rămas în funcţie până la 23 decembrie 2020, când, în urma alegerilor parlamentare, nominalizat pentru funcţia de premier a fost Florin Cîţu.

Decembrie 2020

O nouă rundă de consultări ale preşedintelui cu partidele politice parlamentare în vederea desemnării candidatului pentru funcţia de prim-ministru a avut loc la 14 decembrie 2020, în contextul noii majorităţi rezultate în urma alegerilor parlamentare din 6 decembrie. În urma consultărilor, Klaus Iohannis a declarat că încă nu sunt întrunite condiţiile pentru desemnarea unui candidat la funcţia de prim-ministru şi că va mai fi nevoie de o rundă de consultări până când lucrurile se cristalizează.

La această rundă de consultări, PSD a propus un Guvern de uniune naţională cu premier Alexandru Rafila, PNL l-a susţinut pe Florin Cîţu premier, AUR pe Călin Georgescu, iar USR-PLUS pe Dacian Cioloş.

A doua rundă de consultări în vederea desemnării premierului a avut loc la 22 decembrie 2020. Consultările au avut loc după ce, la 21 decembrie 2020, liderii PNL, USR-PLUS şi UDMR – Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloş şi Kelemen Hunor – au semnat acordul de guvernare 2020-2024. Documentul prevedea că propunerea coaliţiei pentru funcţia de prim-ministru era Florin Cîţu.

La consultări, USR-PLUS, UDMR şi PNL au venit cu propunerea comună de premier în persoana lui Florin Cîţu, iar AUR cu propunerea Florin Georgescu. PSD nu a participat la consultări. „Am luat decizia ca PSD să nu se prezinte la consultările de la Cotroceni. Gaşca pierzătorilor a creat o majoritate de conjunctură, acest nou CDR, care nu are legitimitate în ceea ce priveşte voturile românilor şi opţiunile românilor pentru prim-ministru”, a precizat Marcel Ciolacu la 22 decembrie.

La finalul consultărilor, Klaus Iohannis a anunţat că premierul desemnat este Florin Cîţu.

11 octombrie 2021

O altă rundă de consultări între preşedinte şi partidele parlamentare în vederea desemnării unui nou premier au avut loc la 11 octombrie 2021, în contextul în care Guvernul Florin Cîţu a fost demis prin moţiune de cenzură la 5 octombrie.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, la 11 octombrie, că liberalii nu au avansat la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis o propunere de premier. „Astăzi, la consultările de la Cotroceni, PNL a prezentat mandatul pe care l-am spus foarte clar că, în acest moment, nu avem o majoritate şi atunci, nu am avansat o propunere premier”, a afirmat Cîţu, la sediul central al PNL.

Nici PSD nu s-a prezentat la Cotroceni cu o propunere de premier, preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, declarând că „ori se creează o majoritate pentru un eventual Guvern, ori se va crea o majoritate pentru alegeri anticipate”.

USR i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis propunerea „foarte serioasă” de premier şi un program de măsuri, iar şeful statului a spus că va analiza „foarte serios” această propunere, a declarat, la 11 octombrie, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dacian Cioloş. „Am transmis că USR are o propunere, atât de program de măsuri imediate, pe care am avut ocazia să le dezvoltăm şi să le prezentăm domnului preşedinte, avem şi o propunere de premier în persoana preşedintelui USR şi am spus că această propunere este una foarte serioasă. Suntem gata să ne asumăm acest rol”, a afirmat Cioloş, după consultările de la Cotroceni.

La rândul lor, liderii AUR, Claudiu Târziu şi George Simion, au declarat, înainte de consultări: „AUR merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu un protocol pentru alegeri anticipate şi îşi doreşte un premier independent, respingând orice încercare de a-l menţine pe Florin Cîţu la Palatul Victoria”.

Kelemen Hunor a anunţat, în aceeaşi zi, că UDMR a propus preşedintelui un guvern cu premier UDMR, pentru o perioadă limitată la şase luni.

21 octombrie 2021

În urma consultărilor din 11 octombrie, preşedintele l-a desemnat premier pe Dacian Cioloş în aceeaşi zi.

După ce, la 20 octombrie, Parlamentul a respins Guvernul propus de Dacian Cioloş, preşedintele Klaus Iohannis a avut, la 21 octombrie 2021,o nouă rundă de consultări cu reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice din Parlament în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcţia de premier.

În urma consultărilor, Nicolae Ciucă, ministrul interimar al Apărării şi propunerea Partidului Naţional Liberal pentru această funcţie, a fost desemnat de preşedintele Klaus Iohannis candidat la funcţia de prim-ministru.

Noiembrie 2021

Având în vedere că la 4 noiembrie, Nicolae Ciucă şi-a depus oficial mandatul de premier desemnat, ca urmare a retragerii mandatului de către propriul partid, preşedintele Iohannis a chemat din nou partidele la consultări, la 22 noiembrie 2021.

PSD şi PNL s-au prezentat la Cotroceni cu o propunere comună de premier în persoana lui Nicolae Ciucă. Propunerea a fost făcută ca urmare a încheierii unui acord politic între cele două partide, în care era prevăzută o guvernare de coaliţie pentru perioada 2024-2024, cu rotaţia politică a prim-miniştrilor la un an şi jumătate. Guvernul PNL+PSD+UDMR, condus de Nicolae Ciucă a fost învestit la 25 noiembrie 2021.