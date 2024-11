Președintele Georgiei: Rusia duce un „război electoral” la Tbilisi şi Bucureşti

Președintele Georgiei, Salome Zourabichvili, compară situația post-electorală din țara sa cu cea din România, indicând o implicare a Rusiei într-un „război electoral”. Ea îi îndeamnă pe liderii occidentali să „analizeze” această strategie rusă îndreptată împotriva Europei.

„Georgia, România!!! Este suficient pentru liderii occidentali să descifreze strategia rusă împotriva Europei: război militar în Ucraina, „război electoral” la Tbilisi şi Bucureşti... ??!!!” - a scris Președintele Georgiei Salome Zourabichvili

Georgia, Roumania !!! Is it enough for western leaders to decipher the Russian strategy against Europe : military war in Ukraine, “election war” in Tbilisi and Bucarest… ??!!

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) November 28, 2024