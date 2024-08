Economie Președintele Casei de Pensii: Cei 720.000 de români au pensii mai mari, nu le scade pensia. Ce prevede legea inițiată de liberali







România. Primele decizii de recalculare a pensiilor au ajuns deja în mâinile seniorilor. Șeful Casei de Pensii, Daniel Baciu, a dorit să clarifice câteva detalii referitoare la mărirea pensiilor.

Șeful Casei de Pensii: Nu am spus că vom mări toate pensiile

În cadrul unui interviu, Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, a dorit să clarifice românilor nemulțumiți faptul că nimeni nu a anunțat că toate pensiile vor fi mărite. Recalcularea acestora este, de fapt, o „dreptate” pentru cei care primeau pensii neconforme anilor de muncă:

„Peste 3,8 mil de oameni vor avea pensii crescute, e o campanie de defăimare, nu am spus că vom mări toate pensiile, am spus că vor elimina inechitățile. Noi am zis că se va face dreptate. Cei 720.000 sunt cu pensii mari, nu sunt defavorizați, cei la care cresc pensiile nici acum nu ajung la nivelul celorlați. Recalcularea s-a făcut la partea contributivă”, a declarat Daniel Baciu.

Ce se întâmplă cu pensionarii care au muncit în condiții deosebite

De asemenea, Șeful Casei de Pensii, a precizat la Digi24 că recalcularea a întărit, pracitc, principiul contributivității și că persoanele care au lucrat în condiții speciale vor rămâne cu aceleași beneficii:

„Beneficiază în continuare cu beneficiile, nu li se indexează pentru că au un un anumit cuantum, întărim principiul contributivității. Cei care au avut beneficii rămân cu ele, omul rămâne cu pensia în plată, cei cu grupe de muncă rămân cu aceleași beneficii”, a mai spus șeful Casei de Pensii.

Ce se va întâmpla cu actualizarea punctului de referință

Daniel Baciu, șeful Casei de Pensii, îi sfătuiește pe pensionari să evite acționarea în instanță și să aibă răbdare, explicând că procesul de actualizare a pensiilor este în curs de finalizare. Acesta a subliniat că numărul angajaților a fost crescut pentru a gestiona mai bine solicitările și pentru a răspunde întrebărilor venite din partea seniorilor. Baciu a subliniat că actualizarea punctului de referință va avea loc anual, având în vedere inflația și creșterea economică, iar majoritatea pensiilor au beneficiat deja de ajustări pozitive.

Pentru a lămuri orice incertitudini, Baciu a menționat că peste 80% din fondul de pensii a fost supus unor creșteri și a subliniat eficiența legii actuale care susține contributivitatea. De asemenea, acesta a reiterat că orice decizie poate fi contestată și revizuită în cazul în care sunt identificate erori minore. Daniel Baciu a făcut apel la pensionari să nu subestimeze eforturile echipei sale și să permită timp pentru ajustări acolo unde sunt necesare.

În final, șeful Casei de Pensii a afirmat că toate categoriile de pensii sunt în prezent recalculate și că majorările sunt aplicate uniform. Baciu a asigurat că personalul este pregătit să ofere explicații și asistență la ghișee pentru a clarifica orice nelămuriri legate de recalcularea pensiilor, reafirmând angajamentul de a asigura corectitudinea și transparența în acest proces.