Un preot în vârstă de 47 de ani a fost arestat preventiv printr-o decizie a Judecătoriei Iași, fiind cercetat pentru viol, agresiune sexuală asupra unui minor și act sexual cu un minor, potrivit Mediafax.

Potrivit procurorilor, bărbatul este suspectat că ar fi abuzat sexual două minore, în perioada decembrie 2023 – august 2026.

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași, procurorul de caz a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți arestarea preventivă a preotului.

Propunerea a fost admisă, iar suspectul a fost plasat în arest preventiv.

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi profitat de vulnerabilitatea celor două victime, determinată de vârsta acestora. În cazul uneia dintre minore, procurorii au precizat că suspectul era preot paroh în localitatea în care aceasta locuia, context în care ar fi beneficiat de încrederea acordată de victimă.

Faptele investigate s-ar fi desfășurat pe parcursul a aproape trei ani, între decembrie 2023 și august 2026. În acest interval, potrivit suspiciunilor formulate de anchetatori, cele două minore ar fi fost victime ale unor infracțiuni de natură sexuală.

Dosarul vizează trei acuzații: viol, agresiune sexuală asupra unui minor și act sexual cu un minor. Încadrarea juridică a faptelor face parte din cercetarea penală, urmând ca ancheta să stabilească împrejurările în care s-ar fi produs incidentele și eventualele probe care susțin acuzațiile.

Măsura arestării preventive a fost dispusă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Iași, în urma analizării propunerii formulate de procurorul de caz.

Arestarea preventivă este o măsură procesuală și nu echivalează cu o condamnare. Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare, iar vinovăția sa urmează să fie stabilită de instanță, în condițiile legii.

Ancheta este instrumentată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, care urmează să stabilească toate circumstanțele faptelor cercetate.