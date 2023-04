Premiile Gopo. Întâmplarea din Coreea de Sud care i-a adus „Mondenei” Andreea Grămoșteanu Oscarul românesc pentru #dogpoopgirl

Premiul Gopo 2023 pentru Cea mai bună actriţă în rol principal a fost câştigat de Andreea Grămoşteanu pentru rolul Alina Moga din filmul „#dogpoopgirl”. „Sunt pentru prima oară pe scena Teatrului Naţional. Mulţumesc celor care m-au votat. Mulţumesc lui Andrei Huţuleac şi întregii echipe, familiei”, a spus Andreea Grămoşteanu, emoționată.

Actriță de teatru, dar și o figură cunoscută publicului larg după interpretările sale din „Mondenii”, Andreea Grămoșteanu a trăit ea însăși unele scene din filmul care i-a adus glorie în cinematografie.

„Am primit niște mesaje (n. online) la un moment dat, de la niște indivizi care mă certau pentru ceva ce nu am făcut. Unii mă certau acuzându-mă că, ba da, am făcut. Alții că de ce nu am făcut”, a povestit actrița într-un interviu acordat lui Andi Moisescu.

#dogpoopgirl, un film inspirat dintr-o întâmplare dramatică din Coreea de Sud

Filmul are la bază o poveste reală: în 2005, câinele unei femei își face nevoile pe podeaua unui vagon de metrou din Seul, în Coreea de Sud. Din motive necunoscute femeia refuză să strângă mizeria, este fotografiată, iar incidentul se viralizează în toată lumea prin intermediul unui blog de opinie. În decurs de o lună de la eveniment, femeia este concediată, exmatriculată din universitate și începe să primească amenințări cu moartea. În final, ea decide să confrunte întreaga lume printr-un clip postat în mediul online, unde anunță că dacă linșajul ei nu va înceta, se va sinucide.

Acestea este primul caz de public shaming viralizat la nivel mondial cu ajutorul internetului.

În urma acestei întâmplări reale, regizorul român Andrei Hutuleac își face debutul cinematografic cu #dogpoopgirl. Pelicula aduce în fața spectatorilor acest caz uluitor de „public shaming” cu toate unghiurile la vedere – de la absurdul situației, la informațiile false, violența oamenilor și la degradarea vieții sociale.

Totodată, filmul este o satiră tragicomică, deci, așa cum spune întregul cast, plângi, dar și râzi urmărindu-l.

„Ca regizor și scenarist am încercat să spun povestea felului în care realitatea de zi cu zi este distorsionată de social media și internet. #dogpoopgirl este o poveste de ficțiune inspirată de un caz real care pune în dezbatere natura subiectivă a felului în care societatea privește anumite situații, prin prisma rețelelor sociale, dar și nevoia oamenilor de a se coaliza împotriva unui dușman comun, chiar și când acela e doar o femeie al cărei câine a vomitat pe podeaua unui metrou. Sau a făcut caca?”, a declarat Andrei Huțuleac la lansarea peliculei, și el premiat la gala Gopo 2023 pentru cel mai bun debut.

Andreea Grămoșteanu consideră că vremurile actuale, era internetului, au adus un regres în relațiile sociale:

„Poate exagerez, dar (n. valul de public shaming online) mă face foarte tare să mă duc cu gândul spre evul mediu, a arde pe rug pe cineva…”.

#dogpoopgirl, un succes internațional

În 2021, #dogpoopgirl a obținut premiul Zilele Filmului Românesc pentru Debut la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania.

Pelicula a fost de asemenea remarcată de prestigioase reviste internaționale precum Variety, Screen Daily sau Cineuropa.