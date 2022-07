Premierul Nicolae Ciucă, în vizită la fabrica Ford din Craiova: „Începând cu anul 2024 va fi produs primul autovehicul complet electric”

Premierul României, Nicolae Ciucă, a vorbit despre o investiție de 490 de milioane de euro pentru următorii trei ani, realizată cu scopul producerii unui prim autoturism eminamente electric.

Nicolae Ciucă, promisiuni cu privire la producerea primului autovehicul complet electric

„Discutăm despre un transfer al fabricii de automobile Ford Craiova către compania Ford Otosan. Este un transfer care vine cu o investiţie de 490 de milioane de euro în următorii trei ani. Este o investiţie care vizează în mod deosebit producerea de alte patru noi tipuri de vehicule şi ceea ce este de subliniat este că începând cu anul 2024 va fi produs primul autovehicul complet electric.

Am înţeles foarte bine care sunt proiectele, care sunt bazate pe o viziune de dezvoltare, în perioada următoare, a fabricii Ford de la Craiova şi intenţiile de investiţii şi de dezvoltare pe orizontală pentru tot ceea ce înseamnă nevoia de a asigura coerent producerea de autovehicule în Craiova”, spune premierul român, Nicolae Ciucă, după discuțiile purtate cu preşedintele Ford Europa, dar și cu managerul Ford Otosan.

România, obiective de țară pentru stimularea energiei verzi

„Practic, prin această investiţie, Ford Craiova vine şi sprijină proiectele guvernamentale pentru a ne atinge obiectivele asumate la nivelul UE pentru o tranziţie verde, pentru a reuşi să asigurăm ca din anul 2035 să producem autovehicule şi să folosim autovehicule care vor avea emisii de dioxid de carbon zero şi, de asemenea, ne ajută ca pe orizontală să putem să dezvoltăm capacităţi de producţie care să sprijine acest întreg demers al sectorului de business din România.

Este vorba de o intensificare şi o dezvoltare a capacităţii de producţie. Dacă astăzi există în plan să se producă aproximativ, sper să nu greşesc, 150.000 de vehicule pe an, anul viitor angajamentul este să producă 172.000 de vehicule,… 200.000, ceea ce este un lucru îmbucurător – noi sperăm să produceţi şi mai mult, 300.000 dacă este posibil – atât în ceea ce priveşte menţinerea atenţiei pentru dezvoltarea industriei auto în România, de asemenea pentru dezvoltarea industriei de automotive în România, pentru că am aflat astăzi că există o dezvoltare pe orizontală foarte consistentă”, a mai spus premierul Ciucă.

18.000 de stații de încărcare până în anul 2026

Nicolae Ciucă a mai spus că PNRR-ul include ca, până la sfârșitul anului 2026, România să dețină 18.000 de staţii de încărcare pentru mașini electrice.

„La nivelul Guvernului există un angajament asumat prin PNRR astfel încât la finele anului 2026 să realizăm 18.000 de staţii de încărcare – 13.000 sunt din fonduri europene, 5.000 vor fi finanţate de la bugetul de stat.

Angajamentul oficialilor, atât americani, cât şi turci este acela de a continua să identificăm noi oportunităţi pentru a întări şi dezvolta relaţiile noastre economice, parteneriatele noastre strategice. Este un exemplu cât se poate de elocvent că la nivelul României se poate crea un pilon de stabilitate cu trei suporţi foarte bine angajaţi în ceea ce înseamnă relaţia strategică între state partenere şi prietene”, a adăugat premierul României, Nicolae Ciucă.

Sinergie între sectorul economic și sistemul de învățământ, anunță Nicolae Ciucă

În final, prim-ministrul român a mai spus că România trebuie să aibă pe masa priorităților inclusiv dezvoltarea industriei de software:„Este nevoie ca această infrastructură să asigure aprovizionarea la timp cu piese şi subansamble şi distribuirea la timp cu ceea ce se produce la Craiova şi nu numai. Am înţeles, de asemenea, că trebuie să avem pe masa de priorităţi dezvoltarea industriei de software.

România are capabilităţi în acest sens, sunt o serie întreagă de domenii unde am demonstrat că putem să fim lideri în dezvoltarea software-ului în sectorul de business şi am înţeles că avem nevoie să dezvoltăm şi să venim cu noi discipline în sistemul de educaţie din România astfel încât să putem să asigurăm alinierea nevoii sectorului de business cu ceea ce se pregăteşte în sistemul de învăţământ”.