Premierul Nicolae Ciucă a decis să facă totul public. Care este adevărata relație dintre acesta și Florin Cîțu

De când Guvernul Ciucă a fost instaurat, gurile rele vorbesc despre neînțelegerile din actuala coaliție. Deși marea majoritate a membrilor au negat de fiecare dată că ar exista conflicte majore, zvonurile încă circulă. De data aceasta, ele fac referire la relația dintre fostul premier și actualul șef al Guvernului. Potrivit gurilor rele, cei doi nu ar avea o relație prea bună, iar ca argumente au unele declarații făcute de Florin Cîțu.

Joi seara, în cadrul unei emisiuni tv, premierul Nicolae Ciucă a decis să vorbească despre această relație. Oficialul a ținut să precizeze faptul că nu a mai trecut de mult timp pe la sediul PNL, însă acest fapt nu are legătură cu relația cu vreunul dintre colegi. Agenda de la Guvern este mult prea încărcată pentru a avea timp și de alte vizite.

Premierul Ciucă: Nu am o experienţă politică, dar pot să înţeleg politica

Totuși, atunci când a venit vorba despre relația cu Florin Cîțu, Nicolae Ciucă a ținut să sublinieze că se înțeleg extrem de bine. Se pare că de curând au participat împreună la un eveniment. De asemenea, ori de câte ori are de rezolvat ceva, se confruntă cu președintele de partid. Premierul pune toate zvonurile pe declarațiile politice și susține că, deși nu are o experiență în acest domeniu, este capabil să îi înțeleagă mersurile.

„Am o relaţie foarte bună. Nu mai târziu de ieri (n.r.- miercuri), am fost împreună la comemorarea prim-ministrului liberal asasinat în 1933, I. Gh. Duca. Ori de câte ori am ceva de rezolvat, discut cu preşedintele partidului, cu vicepreşedinţii partidului. Recunosc, nu am mai avut timp să ajung la sediul partidului pentru că au fost activităţile de la nivelul Guvernului. Chiar vă spun foarte sincer că nu am avut niciun fel de dialog neprincipial. Când vine vorba de partea aceasta internă, apar declaraţiile politice. Nu am o experienţă politică, dar pot să înţeleg politica”, a afirmat prim-ministrul Nicolae Ciucă pentru TVR 1, citat de Agerpres.