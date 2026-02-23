Premierul Indiei efectuează o vizită oficială în Israel. Netanyahu a anunțat crearea unor „noi alianțe” în Orientul Mijlociu

Narendra Modi, premierul Indiei, efectuează o vizită oficială în Israel, în contextul consolidării relațiilor bilaterale și al construirii unor alianțe strategice în Orientul Mijlociu, relatează Le Figaro.

Premierul Narendra Modi este așteptat miercuri în Israel pentru o vizită oficială, a anunțat duminică premierul Benjamin Netanyahu.

Întâlnirea dintre cei doi lideri vine pe fondul unei strategii de consolidare a legăturilor economice, diplomatice și de securitate între cele două state.

„Domnul Modi va susține un discurs în fața Knessetului (n.r. Parlamentul israelian) și sunt sigur că veți fi cu toții acolo”, a spus Netanyahu în deschiderea ședinței de cabinet, subliniind intenția de a întări parteneriatul bilateral.

El a descris relația cu India drept „specială” și a anunțat planuri pentru crearea unor „noi alianțe” în Orientul Mijlociu, menționând un posibil „hexagon” de cooperare care să includă India, națiuni arabe, africane, mediteraneene și alte țări asiatice, fără a le specifica pe toate.

Premierul israelian a explicat că scopul acestor alianțe este de a aduna țări cu viziuni comune asupra provocărilor regionale și de a contracara influența grupărilor radicale.

„Intenția este de a crea o axă de națiuni care împărtășesc aceeași viziune asupra realității, provocărilor și obiectivelor în fața axelor radicale, atât axa șiită radicală, pe care am lovit-o foarte puternic, cât și axa sunnită radicală emergentă”, a declarat Netanyahu.

Contextul vizitei este marcat de conflictul din Fâșia Gaza, declanșat pe 7 octombrie 2023 de atacul mișcării palestiniene Hamas. De atunci, Israelul s-a confruntat cu grupări șiite aliate cu Iranul, inclusiv Hezbollah în Liban și rebelii Houthi din Yemen.

În iunie 2025, Israelul a lansat un atac asupra instalațiilor nucleare și militare din Iran, declanșând un conflict de 12 zile care a implicat și Statele Unite.

La rândul său, Narendra Modi a subliniat importanța relației cu Israelul, descriind prietenia bilaterală ca fiind durabilă și bazată pe încredere, inovație și angajament pentru pace și progres.

„Aștept cu nerăbdare discuțiile care vor avea loc în timpul vizitei mele în Israel”, a scris premierul indian pe X.

Aceasta este a doua vizită a lui Modi în Israel în calitate de prim-ministru, după cea din 2017. Netanyahu a vizitat India în anul următor, în 2018. Întâlnirile dintre cei doi lideri evidențiază angajamentul ambelor state pentru consolidarea legăturilor economice, diplomatice și de securitate, precum și pentru construirea de alianțe strategice în regiune.

Pe agenda vizitei se află întărirea parteneriatului economic, intensificarea schimburilor diplomatice și cooperarea în domeniul securității. Netanyahu a accentuat că, deși Israelul are o alianță „istorică” cu Statele Unite, țara sa caută constant să dezvolte și alte parteneriate regionale și internaționale.

Vizita lui Modi în Israel are loc într-un moment de tensiuni și conflicte regionale, dar și într-un context favorabil cooperării între statele care împărtășesc viziuni comune asupra securității și stabilității în Orientul Mijlociu și în vecinătatea sa.