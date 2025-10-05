International

Premierul Georgiei acuză Uniunea Europeană de implicare în tentativa de răsturnare a guvernului

Protest Georgia. Sursa foto captură ecran
Premierul georgian Irakli Kobahidze afirmă că protestatarii care au încercat să intre în palatul prezidențial au urmărit răsturnarea guvernului și acuză Uniunea Europeană de amestec în politica internă a țării.

Irakli Kobahidze: „Tentativa de răsturnare a ordinii constituționale a eșuat”

Premierul Georgiei, Irakli Kobahidze, a acuzat duminică protestatarii care au luat cu asalt palatul prezidențial din Tbilisi că au încercat să răstoarne guvernul. Declarația sa vine la o zi după manifestațiile masive organizate în capitala georgiană, unde zeci de mii de persoane au ieșit în stradă pentru a denunța politica actualei puteri.

Potrivit agenției de presă Interpress, citată de Reuters, Kobahidze a afirmat că până la 7.000 de persoane au participat la miting și a susținut că protestele au fost alimentate din exterior. „Au trecut la acţiune, au început tentativa de răsturnare, aceasta a eşuat şi pe urmă au început să se distanţeze de ea. Nimeni nu va scăpa de răspundere. Aceasta include răspunderea politică”, a declarat premierul.

El a subliniat că autoritățile vor identifica și sancționa persoanele care s-au implicat în violențele de la palatul prezidențial.

Alegerile din Georgia

Alegerile din Georgia: Sursa foto: X

Acuzații grave la adresa Uniunii Europene și a ambasadorului Pawel Herczynski

Premierul Kobahidze a lansat acuzații directe și la adresa Uniunii Europene, susținând că oficiali europeni ar fi sprijinit în mod indirect acțiunile protestatarilor. „Ştiţi că anumite persoane din străinătate şi-au exprimat chiar sprijinul direct pentru toate acestea, pentru anunţata tentativă de răsturnare a ordinii constituţionale”, a declarat el, potrivit Reuters.

Liderul de la Tbilisi l-a acuzat pe Pawel Herczynski, ambasadorul Uniunii Europene în Georgia, de amestec în politica internă și i-a cerut acestuia „să se distanţeze şi să condamne ferm tot ceea ce se întâmplă pe străzile din Tbilisi”.

„În acest context, ambasadorul Uniunii Europene în Georgia poartă o responsabilitate specială. Ar trebui să iasă, să se distanţeze şi să condamne ferm tot ceea ce se întâmplă”, a spus Kobahidze.

Mii de manifestanți în Tbilisi. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea

Protestele masive de sâmbătă au avut loc în contextul alegerilor locale, care s-au transformat într-un test politic pentru partidul de guvernământ Visul Georgian, aflat la putere din 2012.

Potrivit agenției AFP, zeci de mii de oameni au mărșăluit prin centrul capitalei Tbilisi, fluturând steaguri georgiene și europene și scandând lozinci împotriva guvernului. O parte dintre manifestanți a încercat să pătrundă în curtea palatului prezidențial, iar poliția a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

Ministerul de Interne de la Tbilisi a transmis ulterior că manifestația „a depășit limitele impuse de lege”, avertizând asupra unor posibile măsuri de ordine publică suplimentare.

Criză politică prelungită între guvernul georgian și opoziția pro-europeană

Georgia traversează de aproape un an o profundă criză politică, generată de tensiunile dintre partidul de guvernământ Visul Georgian și opoziția pro-europeană, care acuză guvernul de „derivă autoritară”.

Opoziția a boicotat o parte dintre alegerile locale și cere organizarea de alegeri parlamentare anticipate, considerând că actualul executiv blochează integrarea europeană a țării.

De partea cealaltă, premierul Kobahidze a avertizat că guvernul va reacționa ferm la orice tentativă de destabilizare. „Vrem să avertizăm pe toată lumea încă o dată. Să nu ajungeţi să petreceţi numeroşi ani în spatele gratiilor”, a declarat acesta într-un discurs televizat.

Proiecte speciale