Premierul Nicolae Ciucă a vorbit despre un lucru esențial în timpul războiului. Ce atitudine au românii în aceste vremuri

Premierul Ciucă a declarat că solidaritatea nu trebuie să se rezume la prezent, trebuie să dăm dovadă de solidaritate şi faţă de generaţiile viitoare. Mesajul a dost transmis la deschiderea oficială a seriei de conferințe „Protecting Europe in Turbulent Times – Bucharest Leaders Summit: Enduring Power of Solidarity”, eveniment găzduit de Guvern.

Consilierul de stat Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului, a vorbit despre oportunităţile de dezvoltare şi necesitatea consolidării leadership-ului.

În calitate de gazdă, vreau să spun că mă încântă numărul mare de speakeri care au dat curs invitaţiei şi faptul că au fost reprezentate astăzi la cel mai înalt nivel toate structurile societăţii. Mai ales în aceste vremuri turbulente este extrem de important ca leadership-ul României să se aşeze la masa discuţiilor şi, cu răbdare, să ia acele decizii de care avem nevoie pentru o dezvoltare durabilă.

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă este un catalizator şi ne alăturăm de fiecare dată iniţiativelor care îşi propun să ofere acel spaţiu de dialog de care societatea noastră are mare nevoie. Aşa cum în materie de dezvoltare durabilă am demonstrat că putem fi un hub regional recunoscut de comunitatea internaţională, România are capacităţile şi oportunităţile de a deveni lider regional în mai multe domenii, după cum am putut observa din intervenţiile speakerilor, a declarat Laszlo Borbely.