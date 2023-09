Premierul Ciolacu, socru mare. Când face nuntă fiul său și cine e aleasa

Fiul lui Marcel Ciolacu este absolvent al Colegiului Național B.P. Hașdeu din Buzău. Andrei Filip Ciolacu a început o relație de dragoste în anii de liceu cu o colegă, pe care o continuă și în prezent. Iar săptămâna viitoare, cei doi se vor căsători civil.

Andrei Filip Ciolacu, student la Facultatea de Medicină a Universității „Ovidius” din Constanța, și-a început cursurile în 2018. Informații provenite de la surse apropiate familiei din Buzău dezvăluie că tânărul are o relație de lungă durată cu Alexa, colega sa de liceu, care este, de asemenea, studentă la aceeași universitate.

Alexa este o persoană cu o latură creativă bogată, având o pasiune pentru desen, pictură și artă în general. Legătura sa cu părinții lui Filip este strânsă, iar Marcel Ciolacu este mândru de alegerea fiului său în privința partenerei de viață.

Această mândrie s-a reflectat prin postarea unei fotografii cu cei doi tineri pe pagina sa de Facebook, în primăvara lui 2021, cu ocazia zilei de naștere a fiului său.

Mama partenerei lui Filip activează în domeniul medical. Ea ocupă poziția de asistentă șefă la secția de Unitate de Primiri Urgențe (UPU) din Câmpulung Muscel.

Premierul a păstrat întotdeauna discreția în ceea ce privește viața sa personală și legăturile familiale. Detalii despre soția sa, fiul și frații săi au fost rar comunicate presei.

Cu toate acestea, a existat un moment în care s-a deschis și a împărtășit amintiri din copilărie, rememorând momentele frumoase când familia se aduna în jurul mesei de Paște și viața într-un bloc din Buzău, unde ușa apartamentului lor era întotdeauna deschisă.

Tot atunci, a dezvăluit și ce discuție a avut cu nora sa.

„Cât timp trăia tatăl meu, ne strângeam cu adevărat mulţi. Am prieteni care nu aveau această tradiţie şi veneau de sărbători la noi în familie.

Am menţinut această tradiţie. An de an ne strângem cu toţii. Eu i-am spus iubitei fiului meu. Să ştii regulile de la început: în prima zi de Paşti şi de Crăciun, noi ne strângem cu toţii la Buzău”.