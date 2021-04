Liberalul a subliniat că vaccinul anti-Covid-19 va fi cât mai accesibil, motivând că “o economie puternică are nevoie de oameni sănătoși”.

Vaccinarea poate fi extinsă și la familiile angajaților din companii

“Companiile private vor avea posibilitatea să-și facă centre de vaccinare la sediu, să-și vaccineze angajații la sediu. Putem extinde și la familiile lor. Vom face vaccinul cât mai accesibil pentru fiecare cetățean. Dozele există, lumea trebuie să se vaccineze. Vreau să revenim la normalitate, știu ce potențial are această economie când revenim la normalitate.

Dacă am reușit în condițiile îngrozitoare de anul trecut și acum să avem performanțe economice, vă dați seama ce poate face această economie după ce vom reveni la normalitate? Potențialul este imens și asta trebuie să ne împingă pe toți să revenim la normalitate. Ai nevoie și de oameni sănătoși pentru o economie puternică. Reacția extrem de bună care a venit de la Standard & Poor, nu s-a mai întâmplat niciodată să se întoarcă evaluarea unei perspective atât de rapid într-un an, asta arată că ce am pus pe hârtie este credibil”, a transmis premierul Florin Cîțu.

1.6 milioane de români au făcut rapelul. Campania de imunizare s-a accelerat

Preşedintele Comitetului naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghiţă, a declarat luni că primele centre de imunizare anti-COVID de tip drive-thru vor fi funcţionale până la finalul lunii în curs. Oficialul a precizat, la Digi FM, că persoanele care se vor vaccina în aceste centre vor primi serul de la compania Pfizer, fără programare. Acesta estimează că zilnic pot fi vaccinate circa 400 de persoane.

De asemenea, tot din aprilie au intrat în funcțiune 20 de centre mobile, destinate în special mediului rural sau în zone greu accesibile. Până în prezent, în jur de 1.6 milioane de persoane au efectuat ambele doze de vaccin anti-Covid.