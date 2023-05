Premieră. Un român a câștigat argintul la cel mai luxos Campionat Mondial. Și a doborât un record

Și fără pantoful câștigător. Iar aici e o poveste întreagă. World Championship of Shoemaking 2023 a avut loc zilele trecute la Londra. Iar un român este vicecampionul mondial. Alături de el, pe podium, au urcat un artist pantofar din Franța și altul din Germania.

În România, când spui „pantofar” te gândești la cineva care repară pantofi, care le pune flecuri la tocuri. Victor Vulpe nu este un pantofar. El este un artist licențiat care creează ceea ce acum numim pantofi „bespoke” de la zero. De la prima linie a primei schițe pe hârtie. Apoi lucrurile avansează. Licențiat în pedagogia artei, Victor Vulpe a ajuns să lucreze cu piele de la 25 de ani, iar de vreo 20 de ani creează exclusiv încălțăminte de lux.

Victor are 49 de ani. A ajuns să facă pantofi pentru că cineva i-a spus că e facil, iar el voia să fie creativ într-un domeniu nou. „M-a mințit în față, dar vraja m-a prins, povestește el, adăugând că după prima pereche care a fost o catastrofă, am decis că neapărat trebuie să o încerc pe a doua. Și tot așa”. Evident că acum nu ar mai fi el dacă nu ar continua să creeze.

Cum arată al doilea cel mai frumos pantof din lume

În 2019 a avut curajul să participe pentru prima dată la celebra competiție internațională care adună cei mai mari creatori de pantofi de lux din lume. Nu a ajuns pe podium, dar a pus România pe harta creativilor din acest domeniu fabulos. Am putea să asemănăm World Championships of Shoemaking cu Jocurile Olimpice. E o competiție strânsă și ciudată. Cu câteva luni înainte, la o dată fixă, se anunță tema. Adică ce fel de pantof trebuie creat.

Pantof, la singular, pentru că artiștii nu vor confecționa o pereche, ci doar unul, stângul. Tema din acest an s-a numit: Black Balmoral boot. Iar creația lui Victor Vulpe o vedeți în imagini. E greu de explicat. Este o poezie de pantof. Care, odată ajungând pe podium, a rămas la organiztaori. Timp de un an, pantoful lui Victor Vulpe premiat cu medalia de argint la World Championships of Shoemaking 2023 va călători, într-un turneu mondial, prin toate marile capitale ale lumii, spre a fi arătat și admirat.

Legenda pantofarului român medaliat cu aur

„În anii 1930, un pantofar român a caștigat, la Viena, medalia de aur la un concurs între cei mai buni pantofari, cu un pantof complet închis. Adică fără nicio cale de a scoate pe undeva calapodul. Era gol pe dinăuntru dar fără niciun fel de deschidere. Nimeni nu știe cum a făcut, nici până azi. Numele lui s-a pierdut odată cu timpul, dar a rămas isprava lui care a ajuns până la urechile mele, spusă de domnul Dan Coma de la București, mentorul meu de care mă leagă o minunată prietenie și un respect deosebit.

Dar cum a făcut? Nimeni nu știe, va trebui să te prinzi singur. Tu esti specialistul, mi-a raspuns domnul Coma. Asta am facut timp de doi ani. Am pus la punct metoda de a bloca intenționat calapodul în interior, fără a lăsa o ieșire. La finalul procesului, pantoful e gol și intact. Asta nu e pentru oricine. Metoda necesită o precizie de ceasornicar și o tehnică extrem de complex, chiar puțin noroc.

Gheata de la Londra e construită cu această metodă și închisă în partea de sus cu limba care e mult mai lungă și care e cusută de fețe. Sunt convins că nu am descoperit metoda predecesorului meu, dar rezultatul e același. Se pare ca nu toți membrii juriului de la Londra au înțeles dificultatea metodei, ba chiar nici nu au observat că ar fi ceva ciudat la gheata mea. Cu toate astea, a impresionat ansamblul și forma echilibrată a calapodului.

Plus un record mondial pentru densitatea cusăturii ce prinde talpa: 30 de pasi pe inch. Recordul doborât era 25. De ce nu au observat? Pentru că nu a fost destul timp să observe și acest detatliu care era de fapt „cârligul”. În juriu sunt pantofari ce lucrează la John Lobb, Berlutti, independenți și alți specialiști cu renume mondial în breaslă. Mă așteptam să fie greu de „citit” gheata, de aceea am încercat să creez un ansamblu irezistibil în primul rând”, a povestit, pentru Evenimentul Zilei, Victor Vulpe.

Medalia de argint pe care românul a obținut-o vine cu un premiu în bani în valoare de 2.000 de lire sterline și un tur în jurul lumii pentru gheata sa, timp de un an, în cele mai mari capitale, pe toate continentele.

Pantofii care se încalță invers

Prima pereche de pantofi pe care a realizat-o Victor Vulpe a fost o mare o ciudățenie. El a creat unii care se pot încălța și invers, stângul în dreptul, fiind perfect comozi. „Prima pereche a fost doar pentru mine, un experiment ciudat. A fost direct o nebunie să fac pantofi care se pot încălța și cu stângul în dreptul. Acum îi consider un rateu. Dar au deschis cărări”, ne-a povestit artistul.

Păstrează perechea și recunoaște, nu a mai replicat-o pentru nimeni altcineva. În schimb a avansat și a ajuns să încalțe, cu pantofi de lux, personalități și clienți celebri: de la artiști plastici cu cotă internațională, la oameni de afaceri milionari, manageri expați sau oameni pasionați.

Cum se naște o pereche de pantofi de lux

Un pantof de lux nu de treabă ușoară și nu apare peste noapte. În primul rând, gândiți-vă, e făcut 100% manual, de artistul creator. Întâi se naște în mintea clientului, apoi informația e transmisă creatorului. Înainte de pantof trebuie făcut un calapod pe măsurile clientului și abia după acesta se construiește piesa propriu-zisă. Un pantof de lux, explică Victor Vulpe, se naște în minimum șase luni.

„Mai întâi se discută, detaliat. Apoi se desenează. Clientul merge la probe ca la croitor, de minimum trei ori pe durata procesului. Prima dată pentru măsuri, apoi pentru a verifica cât de bine e făcut calapodul, apoi la proba finală. Fiecare detaliu e stabilit cu clientul, iar asta înseamnă un calapod – adică un model – o altă pereche de pantofi. Niciun alt client nu va putea încălța respectiva pereche. Nu o să i se potrivească, în mod sigur. Ea e făcută pentru o unică persoană. E ca la Cenușăreasa”, spune Victor Vulpe.

Țara care produce cei mai mulți pantofi de lux

În ultimele două decade, atenția asupra pantofului bărbătesc a crescut exponențial. Bărbații acordă tot mai multă atenție pantofilor lor și sunt dispuși să plătească pentru asta sume consistente. După zeci de ani de consumerism, atenția asupra pantofului a revenit unde era la începutul secolului trecut în țările cu tradiție, Franța și Mare Britanie. În branșă se spune că italienii, artizani de referință, nu mai au avântul pe care îl dețin acum japonezii. Statistic, niponii sunt pe primul loc ca număr al atelierelor de manufactură de încălțăminte masculină de lux.

