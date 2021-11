sursă: arhiva EVZ

Meghan Markle, apariție de neegalat. Ducii de Sussex au eclipsat pe covorul roșu la Gala Salute to Freedom. FOTO

Multe covoare roșii au fost „zdrobite” sub pantofii celebrităților, dar niciunul n-a fost călcat cu atâta eleganță de Prințul Harry și Meghan Markle. Pentru că ținutele lor au fost impecabile, aseară, la Gala Salute to Freedom 2021 de la Muzeul Intrepid Sea-Air-Space din New York.