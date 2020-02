Florin Oancea are 43 de ani și, de aproape trei decenii, de la 14 ani, s-a dedicat unei meserii pe cât de banale, pe atât de importante pentru omenire. E cizmar. Chiar, cum e corect, cizmar sau pantofar? Florin, ghemuit pe scăunelul lui meschin de mic, din prăvălioarea lui, de trei metri pe trei, de pe celebra stradă Lizeanu, din Capitală, râde: „Eu sunt «confecționer de încălțăminte». Așa scrie în diploma mea de absolvire a școlii profesionale pe care am făcut-o la Liceul «Petru Rareș», și din fabrica «Dâmbovița», de la Timpuri Noi. Am terminat-o în 1991”.

Cizmar cu bacalaureat

Zice că a vrut să se facă ospătar-bucătar, dar n-a luat examenul, că erau prea mulți pe loc: „Atunci, am optat pentru încălțăminte. Am vrut să am banii mei de mic. Părinții mei nu erau oameni bogați. Mama era merceolog și tata lăcătuș. N-am dus-o greu, da’ nici ușor. Așa erau vremurile”, oftează cizmarul în timp ce mai bate un cui într-o talpă de gheată veche. Iar oftează: „Am terminat liceul la seral. Am și bacalaureatul… Normal că-mi pare rău că n-am și studii superioare”.

„Shoes designer”

Și, de la cine a învățat meseria, că asta mai mult se „fură” decât se învață? Zămbește, nostalgic: „Am avut mai mulți meșteri, dar cel care mi-a rămas în cap, că i-am fost ucenic destoinic, a fost domnu’ Enache. Era mare meșter! A fost «șeful Creației»… El făcea toate modelele care se făceau pe atunci. În termenii de azi i-ar zice «shoes designer», o dă pe englezește cizmarul.

