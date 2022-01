Premieră medicală. O dronă „cu adevărat revoluționară” salvează viața unui pacient aflat în stop cardiac

Bărbatul, care dorește să rămână sub protecția anonimatului, curăța zăpada de pe aleea sa, moment în care a suferit un stop cardiac. Defibrilatorul extern automat (DEA) a ajuns la fața locului în puțin peste trei minute și i-a permis doctorului Mustafa Ali să inițieze măsuri de salvare a vieții înainte de sosirea ambulanței.

„Nu pot exprima în cuvinte cât de recunoscător sunt față de această nouă tehnologie și de livrarea rapidă a defibrilatorului. Dacă nu ar fi fost drona, probabil că nu aș fi fost aici”, a declarat presei internaționale bărbatul, după ce și-a revenit complet și a fost externat acasă.

Pacient salvat cu ajutorul unei drone echipate cu defibrilator

Dr. Ali a explicat pentru Everdrone cum s-a desfășurat incidentul și care a fost diferența pe care a făcut-o livrarea rapidă a unui defibrilator. „Eram în drum spre locul de muncă la spitalul local când m-am uitat pe geamul mașinii și am văzut un bărbat prăbușit pe aleea sa. Am înțeles imediat că ceva nu era în regulă și m-am grăbit să îl ajut. Bărbatul nu avea puls, așa că am început să fac resuscitare cardio-respiratorie și am rugat un alt trecător să sune la 112. Doar câteva minute mai târziu, am văzut ceva zburând deasupra capului meu. Era o dronă cu un defibrilator”, a declarat medicul Mustafa Ali.

Everdrone a relatat că, datorită acțiunii rapide a doctorului și a livrării defibrilatorului, viața pacientului a fost salvată.

„Aceasta este o tehnologie cu adevărat revoluționară care trebuie implementată peste tot; stopurile cardiace se pot întâmpla oricui, nu doar bătrânilor cu arterioscleroză”, a mai transmis pacientul.

Cum au început studiile. În 11 din 12 cazuri, misiunile au fost de succes

În august 2021, cercetătorii de la Karolinska Institutet din Suedia au prezentat rezultatele unui proiect pilot care a studiat utilizarea dronelor pentru a livra defibrilatoare în cazul alertelor reale de suspiciune de stop cardiac.

În peste 20% dintre urgențele documentate în cadrul proiectului publicat în The European Heart Journal, drona care a livrat defibrilatorul a ajuns la țintă și, adesea, înaintea ambulanței.

Testul a avut loc în orașele Göteborg și Kungälv, în vestul Suediei, în vara anului 2020. Dronele au fost trimise la 12 alerte de suspiciune de stop cardiac. Acestea au livrat cu succes defibrilatoarele în 11 dintre cazuri.

Studiul a fost folosit pentru a implementa mai multe îmbunătățiri ale sistemului, care, la momentul respectiv, nu putea zbura pe întuneric și în condiții de ploaie sau în timpul unor vânturi de peste opt metri pe secundă.

Sistemul care salvează vieți se va extinde în Europa

Andreas Claesson, profesor asociat la Centrul pentru Știința Resuscitării din cadrul Departamentului de Științe Clinice și Educație, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, a condus studiul. „Fiecare minut fără tratament în stadii incipiente reduce șansele de supraviețuire cu aproximativ 10% și, de aceea, credem că această nouă metodă de administrare are potențialul de a salva vieți”, a spus el.

Sistemul de livrare prin dronă operat de Everdrone a fost dezvoltat împreună cu Centrul pentru Știința Resuscitării de la Karolinska Institutet, SOS Alarm și Regiunea Västra Götaland.

Directorul general al Everdrone, Mats Sällström, a declarat: „Ambele companii au fost înființate în urma unei campanii de salvare. Acesta este un exemplu excelent din lumea reală al modului în care tehnologia de ultimă generație a dronelor Everdrone, complet integrată cu dispeceratul de urgență, poate reduce la minimum timpul de acces la un echipament de defibrilare externă automată care poate salva vieți”.

Sistemul de livrare a defibrilatoarelor deservește în prezent aproximativ 200.000 de cetățeni din Suedia, dar se așteaptă ca acesta să se extindă în alte locații europene în cursul acestui an.