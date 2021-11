Putin joacă tare. Rusia a dat foc vegetației în jurul bazelor strategice din Siria. Ce se urmărește cu incendiile. FOTO

Imaginile care arată portul au fost furnizate de firma de tehnologie spațială Maxar Technologies. Se vede clar cum o perdea de fum alb creată intenționat se ridică din punctele de-a lungul debarcaderului, din digurile care înconjoară portul.

În imaginile de pe satelit se poate vedea cum rușii au incendiat mai multe zone din jurul portului Tartus, din Siria, pentru a crea o perdea de fum care să mascheze activitățile pe care armata rusă le desfășoară în această importantă bază navală pe care o controlează.

De văd dâre de fum care se ridică de-a lungul digurilor și cheiurilor portului

Se paote spune că Putin joacă tare. Iar strategiile sale chiar uimesc lumea. Fotografiile, furnizate de compania Maxar Technologies, au fost prezentate pe contul de Twitter al jurnalistului New York Times, Christiaan Triebert.

Cortinele de fum au fost folosite pentru a proteja mișcările militare și, deși impresia imediată din imaginile lui Tartus nu sugerează că a fost neapărat foarte eficientă, ar fi putut fi totuși utilă pentru a preveni ca anumiți senzori – sau privirile indiscrete – ca să nuvadă bine ce se întâmpla acolo.

Portul Tartus a devenit o bază strategică de importanță crucială pentru Moscova: Vladimir Putin a semnat un contract de închiriere pe 49 de ani în regimul dictatorului Bashar Al Assad

Practic, Tartus singurul port de apă-caldă pe care îl are Rusia în Marea Mediterană și singura astfel de facilitate pe care Moscova o deține și controlează în afara granițelor sale. În anul 2017, președintele rus Vladimir Putin a semnat cu liderul sirian Bashar Al Assad un acord prin care Moscova „închiriază” portul Tartus pentru o perioadă de 49 de ani. Acordul se va prelungi automat cu încă 25 de ani, în cazul în care niciuna dintre părți nu își exprimă intenția de încetare, înainte de data expirării acestui termen.

Concomitent, zona portului este în permanență aflată sub supravegherea sateliților, a dronelor și a avioanelor de recunoaștere a mai multor țări. Conform The Drive, perdelele de fum pot fi o metodă eficientă de mascare împotriva fotografiilor standard luate din satelit, dar sunt complet inutile în cazul camerelor multi-spectrale (cu care sunt dotate dronele aeriene de tip RQ Global Hawk, de pildă) sau a imaginilor luate cu ajutorul radarelor de tip meteorologic, potrivit The Drive.