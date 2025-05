Social Premieră istorică. Republica Moldova găzduiește Congresul Mondial al Viei și Vinului







Republica Moldova va scrie istorie în domeniul vinificației. Pentru prima dată, țara găzduiește cel mai prestigios eveniment internațional dedicat vinului: Congresul Mondial al Viei și Vinului. Acesta va avea loc în perioada 16–20 iunie 2025, la Palatul Republicii din Chișinău. Evenimentul va reuni peste 300 de specialiști din 51 de țări membre ale Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV). Printre care se numără experți, cercetători, enologi, viticultori și producători. Aceștia vor discuta viitorul industriei vinului, noile provocări și soluțiile sustenabile pentru sectorul vitivinicol global.

Republica Moldova, tot mai sus pe harta mondială a vinului

Este o premieră și un motiv de mândrie. Republica Moldova este renumită pentru cea mai mare suprafață de podgorii raportată la populație din lume. Cu 4 hectare de viță-de-vie la 100 de persoane. Cu aproape 110.000 de hectare cultivate cu viță-de-vie, se numără printre primele 20 de țări producătoare de vin la nivel global. La capitolul exporturi, țara ocupă locul 14 în lume.

În 2024, Republica Moldova a exportat 144 de milioane de litri de vin în 73 de țări. Aceste livrări au generat venituri de peste 234 de milioane de dolari.

„Vinul este parte din identitatea noastră națională, dar și un motor de dezvoltare economică. Prin acest congres, Moldova își reafirmă poziția pe harta mondială a vinificației.”, a subliniat Ștefan Iamandi, directorul Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV), instituția responsabilă de promovarea vinurilor moldovenești pe piețele externe.

Vinul moldovenesc în lumina reflectoarelor internaționale la Congresul OIV

În cadrul evenimentului vor avea loc discuții științifice despre industria vinului. Participanții vor analiza problemele din industria vinului și vor căuta metode noi și eficiente pentru a o dezvolta în mod durabil.

Agenda va include, de asemenea, 13 vizite tehnice la cele mai renumite vinării din țară. Participanții vor putea vedea pe viu cum se face vinul moldovenesc. Și, astfel, vor înțelege mai bine întreg procesul.

Un moment special al congresului va fi cina festivă organizată la Cricova. Această vinărie este celebră pentru labirinturile sale subterane, care au peste 120 km de tuneluri, și pentru vinurile sale premiate în întreaga lume.

„Oficiul Național al Viei și Vinului are responsabilitatea de a promova vinurile moldovenești pe piețele externe sub umbrela brandului de țară „Wine of Moldova: Unexpectedly Great”. Acest brand unifică producătorii autohtoni, facilitează exporturile și garantează calitatea vinurilor, supuse unor proceduri riguroase de control,” a declarat Ștefan Iamandi, directorul ONVV, instituția responsabilă de promovarea vinurilor moldovenești pe piețele externe.

Congresul OIV la Chișinău: Începutul unui nou secol dedicat vinului și tradițiilor

Congresul este organizat de OIV împreună cu Ministerul Agriculturii și Oficiul Național al Viei și Vinului. Republica Moldova este membră a Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV) din 2001. Este prima țară din CSI care s-a alăturat organizației.

Congresul de la Chișinău marchează începutul celui de-al doilea secol de existență al OIV. După ce în 2024 organizația a sărbătorit 100 de ani.

În ultimii ani, vinurile moldovenești au câștigat mii de medalii la concursuri internaționale importante. Printre acestea se numără Berliner Wine Trophy, Decanter, Mundus Vini și Concours Mondial de Bruxelles. Brandul „Vinul Moldovei: Uimitor de bun” a fost foarte apreciat în lume. Eforturile susținute ale Oficiului Național al Viei și Vinului (ONVV) au ajutat Moldova să devină un jucător important pe piața mondială a vinului.