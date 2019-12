El are totuși și o tristețe: „Cu sau fără ministru liberal la justiție portalul instanțelor este iar căzut”. Iată și posterea sa:

„Mai întâi vestea bună.

RoLII a depășit cifra de 12 milioane de hotărâri judecătorești publicate.

Din graficul de mai jos rezultă cât de bine stăm la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește accesul liber pe internet la hotărârile judecătorești.

Este succesul unei viziuni care a început din 2009 – cu partea mea modestă de contribuție 🙂 – și pe care încă birocrația și sistemul nu au înnăbușit-o. România este printre puținele țări din UE în care toate hotărârile judecătorești sunt publicate și accesibile publicului larg, așa cum arată culoarea verde din graficul pe care îl prezint (preluat din Raportul On-line Publication of Court Decisions in the EU, 2017).

Stăm mai bine sau mult mai bine decât țări care obișnuiesc să ne privească de sus: Belgia, Germania, Danemarca, Spania, Franța, Italia, Suedia, Olanda ori Austria.

De fapt facem parte din grupul restrâns și select al celor doar 7 țări (evident din 28 câte are UE) care își respectă cetățenii și permit accesul liber la hotărârile judecătorești.

Și acum vestea proastă. Cu sau fără ministru liberal la justiție portalul instanțelor este iar căzut”, a scris pe pagina sa de Facebook, avocatul Neacșu.

RoLII, este portalul care contine toate hotărârile judecătoresti din România.

