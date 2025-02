Premier League: Chelsea a învins West Ham United, scor 2-1

Echipa Chelsea a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formația West Ham United, în etapa a 24-a din Premier League. Pe Stamford Bridge scorul a fost deschis de oaspeţi, în minutul 42, când a înscris Jarrod Bowen, şi West Ham a avut avantaj minim la pauză.

Enzo Maresca l-a trimis în teren pe Pedro Neto, în minutul 53, şi portughezul a egalat în minutul 64. După zece minute, gazdele au preluat conducerea, după autogolul lui Aaron Wan-Bissaka, şi The Blues s-au impus cu 2-1.

Jarrod Bowen puts West Ham AHEAD at Stamford Bridge! 🔥 pic.twitter.com/1LxAEAFvDt

Chelsea este pe locul 4, cu 43 de puncte, în timp ce West Ham are 27 de puncte şi se află pe locul 15. Fanii formației au urlat de fericire în tribune după ce a învins-o pe West Ham și a urcat pe locul 4. În următoarea etapă a campionatului englez, echipa se va deplasa pentru la Brighton.

Three points at the Bridge! 😁#CFC | #CHEWHU pic.twitter.com/8URo8GLddp

— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 3, 2025