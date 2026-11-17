Lucrările de modernizare de pe Prelungirea Ghencea, una dintre cele mai importante investiții de infrastructură din vestul Capitalei, sunt afectate de probleme tehnice, vreme nefavorabilă și un ritm de execuție contestat de reprezentanții locuitorilor din zonă.

Un excavator defect a provocat o oprire temporară a activității pe tronsonul dintre străzile Râul Doamnei și Valea Oltului, în timp ce Primăria Capitalei anunță că pe șantier sunt mobilizați 72 de muncitori.

Situația a fost semnalată în 16 noiembrie 2026, după ce reprezentanții Asociației „Inițiativa Prelungirea Ghencea” au reclamat activitatea redusă pe anumite porțiuni.

Proiectul are ca termen de finalizare anul 2028, însă organizația civică spune că ritmul actual ridică semne de întrebare privind respectarea calendarului. În paralel, municipalitatea susține că lucrările continuă și în sezonul rece, în pofida dificultăților provocate de ploile abundente.

Problemele de pe Prelungirea Ghencea au fost observate în special pe tronsonul dintre strada Râul Doamnei și strada Valea Oltului. Potrivit relatărilor publicate de Gândul, un excavator s-a defectat în timpul lucrărilor, iar muncitorii au fost nevoiți să aștepte intervenția pentru repararea utilajului.

Incidentul a atras din nou atenția asupra ritmului în care avansează proiectul. Locuitorii din zonă reclamă de mai mult timp mobilizarea redusă a echipelor, în special pe segmentele unde trebuie relocate sau modernizate rețelele de utilități.

Delia Mihalache, președinta Asociației „Inițiativa Prelungirea Ghencea”, a declarat pentru Gândul că locuitorii observă puțini muncitori pe porțiunea dintre Râul Doamnei și Valea Oltului. Aceasta a atras atenția și asupra lipsei unui termen comunicat pentru finalizarea intervențiilor la utilități.

Într-o informare publicată pe 16 noiembrie, Primăria Municipiului București a prezentat situația lucrărilor pe fiecare tronson și a explicat că precipitațiile abundente din ultima perioadă au îngreunat intervențiile, în special în zonele unde se execută săpături.

Pentru stabilizarea terenului moale, constructorul a început să folosească pietriș și să aducă utilaje pe șenile. Municipalitatea susține că șantierul va continua să funcționeze și în sezonul rece.

Potrivit datelor comunicate de PMB, situația lucrărilor este următoarea:

Tronsonul II – strada Brașov – strada Râul Doamnei: șinele de tramvai sunt montate.

șinele de tramvai sunt montate. Tronsonul III – strada Râul Doamnei – strada Valea Oltului: partea stângă a drumului este finalizată. Pe partea dreaptă continuă lucrările la conductele de gaz, rețelele electrice, iluminatul public și canalizare.

partea stângă a drumului este finalizată. Pe partea dreaptă continuă lucrările la conductele de gaz, rețelele electrice, iluminatul public și canalizare. Tronsonul IV – strada Valea Oltului – strada Mărăcineni: se lucrează la rețelele de apă și canalizare, branșamente și conducte noi. La bazinul de retenție de la Mărăcineni au fost începute lucrările de betonare.

se lucrează la rețelele de apă și canalizare, branșamente și conducte noi. La bazinul de retenție de la Mărăcineni au fost începute lucrările de betonare. Tronsonul V – strada Mărăcineni – Park&Ride: în zona pasajului Domnești se lucrează la infrastructura liniei de tramvai și la cablurile de alimentare electrică. CNAIR execută lucrări de asfaltare și amenajare a trotuarelor.

Primăria a anunțat că pe șantier se aflau 72 de muncitori în 16 noiembrie, iar efectivele urmau să crească la peste 100 în zilele următoare. Această suplimentare a personalului ar trebui să susțină continuarea lucrărilor pe mai multe fronturi.

Calendarul publicat de Primăria Capitalei pe 23 octombrie 2026 indică termene diferite, în funcție de tronson și de tipul intervenției.

Pentru tronsonul III, linia de tramvai ar trebui finalizată în iulie-august 2027, iar lucrările la carosabil și trotuare au același interval estimat. Pe tronsonul IV, termenul pentru linia de tramvai este octombrie 2027, în timp ce lucrările la drum și trotuare sunt programate pentru noiembrie-decembrie 2027.

Pe tronsonul V, atât linia de tramvai, cât și drumul și bazinele de retenție au ca termen noiembrie-decembrie 2027. Pentru zona terminalului 41 și bucla Park&Ride sunt prevăzute intervenții care se pot prelungi până în 2028.

Modernizarea Prelungirii Ghencea a început în 2018, iar proiectul a trecut prin perioade de blocaj și întârzieri. Pentru locuitorii din vestul Bucureștiului, finalizarea investiției este importantă atât pentru fluidizarea traficului rutier, cât și pentru extinderea transportului public și introducerea liniei de tramvai.