Echipa Portugaliei și cea a Bosniei Herțegovinei s-au întâlnit în etapa a opta a preliminariilor Euro 2024. Cu acest prilej, Cristiano Ronaldo a reușit o nouă victorie incredibilă.

Rezultate preliminarii Euro 2024, etapa a 8 a

Portugalia s-a calificat înaintea partidei cu Bosnia Herțegovina. Cu toate acestea, echipa a reușit să învingă cu scorul de 5-0 un preliminariile Euro 2024. Cristiano Ronaldo a fost cel care a reușit să stabilească în aceste sens un record incredibil. Starul a reușit o dublă care i-a adus numeroase aprecieri din partea fanilor.

Ronaldo a debutat în fotbalul mare sub îndrumarea lui Ladislau Boloni. Începând cu anul 2002, acesta a intrat în echipa de seniori Sporting Lisabona. A fost rampa de lansare în urma căreia portughezul a marcat constant. Rezultatele incredibile au curs pentru Ronaldo, fie că a performat la Lisabona, Manchester United , Real Madrid, Juventus, Al Nassr sau în cadrul naționalei Portugaliei.

Victorie pentru Portugalia, Irlanda și Islanda

Lusitanii au reușit să stabilească un scor important împotriva Herțegovinei. Cristiano Ronaldo a avut o dublă în minutele 5 din penalti și 20, în timp de Joao Cancelo a înscris în minutul 32. Jaoal Felix a marcat în minutul 42. Astfel, rezultatul final a fost stabilit în mai puțin de 40 de minute.

Olanda are în continuare emoții pentru calificare, însă are o speranță în plus după victoria din Grecia,scor 1-0.

Austria devine cea de a șaptea echipă calificată în cadrul Euro 2024, în urma preliminariilor. Calificarea vine după victoria în meciul cu Azerbaijan. Înainte de Austria se află Belgia, Franța, Portugalia, Turcia Spania și Scoția.

Meciul dintre Belgia și Suedia s-a încheiat cu scorul de 1-1. Austria a câștigat în fața Azerbaijan cu 1-0. Disputa dintre Bosnia Herțegovina și Portugalia a avut scorul final 0-5.

În meciul dintre Gibraltar și Irlanda, rezultatul final în cadrul preliminariilor Euro 2024 a fost 0-4.

În același timp, disputa dintre Grecia și Olanda s-a încheiat la limită cu scorul 0-1.

Islanda a câștigat cu 4-0 în fața Lichetenstein, iar Slovacia cu 1-0 în meciul Luxemburg.