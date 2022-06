Prefectul Capitalei îl dă în judecată pe Nicușor Dan! Toni Greblă cere în instanță anularea restituirii Parcului Bordei

Reamintim că primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat recent că a semnat un acord cu familia Constanda, în numele municipalității, pentru a plăti eșalonat datoria de aproximativ 125 de milioane de euro pe care instituția o are către aceasta, potrivit unei sentințe judecătorești definitive din 2019. Plata, spune Nicușor Dan, se va face în rate lunare, timp de 50 de luni.

Mai exact, prefectul Municipiului București, Toni Greblă, a sesizat instanța de judecată, solicitând anularea celor două dispoziții prin care Primarul General al Capitalei a restituit Parcul Bordei. În comunicat se mai spune că urmare exercitării controlului de legalitate, Prefectul Municipiului București a sesizat Tribunalul București, solicitând anularea a două dispoziții prin care Primarul General al Capitalei a reconstituit dreptul de proprietate unor persoane pe terenul din Parcul Bordei.

„Urmare exercitării controlului de legalitate, Prefectul Municipiului Bucureşti a sesizat Tribunalul Bucureşti, solicitând anularea a două dispoziţii prin care primarul general al Capitalei a reconstituit dreptul de proprietate unor persoane pe terenul din Parcul Bordei”, a anunţat Prefectura Capitalei vineri, într-un comunicat de presă.

Motivul principal pentru care a solicitat anularea dispozițiilor este acela că „terenul restituit a fost expropriat prin Decret Regal, încă din 1935, în favoarea Municipiului București, în scop de utilitate publică, pentru amenajarea râului Colentina și construirea salbei de lacuri pe acest curs de apă.

Celelalte motive de nelegalitate ale celor două dispoziții ale Primarului General al Capitalei au fost dezvoltate în cuprinsul celor două acțiuni, care astăzi, 10.06.2022, au fost înregistrate la Tribunalul București, spre competentă soluționare”, se arată în comunicatul Prefecturii Capitalei.

Primarul general Nicuşor Dan a anunţat la începutul lunii iunie că a semnat, în numele Primăriei Capitalei, un acord cu familia Constanda pentru a rezolva problema datoriei de circa 125 de milioane de euro pe care municipalitatea o are.

„În numele Primăriei Capitalei, am semnat un acord cu familia Constanda pentru a rezolva problema datoriei de circa 125 de milioane de euro pe care municipalitatea o are, conform deciziei judecătoreşti definitive din anii trecuţi. Acordul prevede eşalonarea sumei datorate pe o perioadă de 50 de luni, cu plăţi lunare până la stingerea întregii datorii. Foarte importantă este prevederea conform căreia conturile Primăriei Generale nu vor mai putea fi blocate sub nicio formă pe perioada derulării acordului”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.